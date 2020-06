Immobilier. Le groupe des Chalets accélère sa transformation digitale depuis le Covid-19

Du jour au lendemain, agences fermées et locataires confinés… Une situation inédite qui a obligé le groupe des Chalets, basé à Toulouse, à faire sa révolution numérique en accéléré. « Notre stratégie consistait déjà à nous adapter aux besoins des habitants grâce au digital, mais il est vrai que le confinement a considérablement amplifié leurs besoins », décrit Sandrine Diaz, responsable du développement des services aux habitants au sein du groupe. « Aujourd’hui nous allons poursuivre et déployer toutes les actions mises en œuvre dans l’urgence de la crise sanitaire ».

Seniors et publics fragiles

Le groupe des Chalets qui compte 14.000 logements dont 1200 sont occupés par au moins une personne âgée de plus de 70 ans, s’est mis en ordre de bataille pour accompagner ses locataires fragiles pendant les huit semaines de confinement. « Nous avons déployé des équipes pour faire du phoning de courtoisie et les orienter en cas de besoin vers des structures relais. Cinq ou six vagues d’appels ont été passées. » Un service qui va se poursuivre pour compenser les activités communes habituellement proposées à ce public. De même, un accompagnement spécifique a été proposé aux publics fragiles pour anticiper les difficultés financières.

Ateliers numériques et Chatbot

Avant la crise sanitaire, le groupe des Chalets avait déjà initié un appel à projets « Habitat & Idées 4.0 » pour améliorer les services de ses locataires et clients grâce au digital. Trois start-up ont été choisies pour développer ces projets. The Chatbot factory, pour la création de Chatbots dans les différents sites internet du groupe, MyfeelBack pour la mise en œuvre d’une solution digitale permettant l’envoi d’enquêtes de satisfaction, et Combustible numérique pour l’animation d’ateliers de médiation numérique.

« Les deux premiers volets ont été mis en veilleuse au moment de la crise sanitaire, mais les ateliers de médiation numérique ont été lancés à distance par Combustible numérique et les autres projets verront le jour avant la fin de l’année. Nous y consacrerons un budget global de 70.000 euros », décrit Sandrine Diaz.

Béatrice Girard

Sur la photo : Combustible numérique facilite à distance l’usage du numérique aux locataires du groupe. Crédits : Groupe des Chalets.