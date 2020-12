Immobilier. Le plan de relance va profiter à 500 bâtiments publics d’Occitanie

L’annonce était attendue par les professionnels du BTP et elle concrétise le fameux levier de la commande publique pour accompagner le secteur dans ce contexte de crise. Matignon a en effet rendu publique la liste des 4214 projets sélectionnés dans toute la France, suite à un vaste appel à projets dans le cadre du plan de relance. Ces bâtiments publics - préfectures, commissariats, gendarmeries, casernes, Crous, centres de recherche, bâtiments d’enseignement supérieur, etc. - bénéficieront de 2,7 milliards d’euros de crédits d’État pour leur rénovation.

« L’objectif premier est d’aller vite pour accélérer la relance économique », a déclaré le Premier ministre Jean Castex lors de l’annonce des résultats. « Ainsi, tous les marchés de travaux devront être notifiés avant la fin 2021 et tous les travaux achevés fin 2023. » Parmi les critères de sélection, la priorité a été donnée aux travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments ainsi qu’à tous les bâtiments concernant les jeunes et les étudiants (bâtiments d’enseignements supérieurs et de la recherche, universités et lieux d’enseignements, résidences…). Un appel à projet spécifique a d’ailleurs été conduit pour les projets en lien avec l’enseignement supérieur et la recherche et une enveloppe de 1,3 milliard d’euros y est consacrée.

Une majorité de petits chantiers pour soutenir les TPE et PME

Autre volonté de l’État avec ce Plan relance, faire émerger les besoins des territoires. La moitié des projets a été sélectionnée directement au niveau local et 90% représentent des marchés de moins de 5 millions d’euros de travaux, pour être accessibles aux PME-TPE. « C’est une très bonne nouvelle », se réjouit Frédéric Carré, le président de la FFB Occitanie. Il rappelle que dans notre région, « 80 % des entreprises du BTP comptent moins de 10 salariés » et estime que « cette multitude de petits chantiers qui vont tous démarrer dans l’année 2021, auront un réel effet amortisseur de la crise ».

Néanmoins, le levier de cette commande publique ne suffira pas à compenser les pertes enregistrées en 2020. « En Occitanie, le bâtiment enregistre un chiffre d’affaires de 10,5 milliards d’euros annuel et, du fait de la crise, nous tablons sur une baisse de 15% de ce montant. Ces 268 millions d’euros de travaux en combleront un quart », évalue Frédéric Carré. Sur l’ensemble des travaux régionaux, 43% de l’enveloppe sont affectés au département de la Haute-Garonne et une grande partie concerne les établissements d’enseignement supérieur.

Enfin, grâce au plan de relance, le gouvernement avance le chiffre de 20.000 créations d’emplois sur l’ensemble du territoire. Une prévision difficile à estimer. À ce jour, en Occitanie, c’est l’emploi intérimaire qui a servi de variable d’ajustement avec une baisse de 65% des missions, ce qui représente près de 10.000 emplois perdus, selon la FFB.

Béatrice Girard

Sur la photo : À Toulouse, l’université Toulouse 1 Capitole bénéficiera du plan de relance, comme l’université Paul-Sabatier, l’Isae-Supaéro ou encore l’École nationale vétérinaire. Crédit : Valentine Chapuis - ToulÉco.