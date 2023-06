Immobilier. Midi 2i garde la confiance malgré la crise

Midi 2i, la filiale d’ingénierie immobilière de la Caisse d’Épargne, affiche de bons résultats 2022 malgré un contexte chahuté. C’est le message qu’a fait passé Jean-Luc Barthet, son président, à l’occasion de la présentation des résultats de l’entreprise le 8 juin dernier. « Avec un chiffre d’affaires de 12,2 millions d’euros, en progression de 23 %, nos performances ont un an d’avance sur la trajectoire que nous nous étions fixées. Pourtant, nous abordons la suite avec prudence, car la crise n’épargne pas notre secteur. »

En 2022, la foncière a acquis 200 millions d’euros d’actifs et en a cédé 100 millions, mais elle prévoit moins de cessions en 2023 et aucun nouveau lancement de fonds.

Spécialisée dans les investissements d’actifs immobiliers tertiaires -50 % de son parc sont constitués de bureaux et de commerces et 40 % de résidentiels et d’hôtels - réservés aux professionnels, Midi 2i propose aussi, depuis deux ans, une société civile de placement immobilier (SCPI) destinée aux particuliers. « C’est une très jeune SCPI distribuée dans toutes les Caisses d’Épargne et qui devrait atteindre 100 millions d’euros de capitalisation. »

La concurrence d’autres placements

Si le président de Midi 2i reste prudent, c’est en raison de l’augmentation brutale des taux de financement. « L’immobilier, qui trouvait un intérêt auprès des investisseurs et des institutionnels, se trouve désormais en concurrence avec d’autres placements financiers. Par exemple, la SCPI pour laquelle nous avons versé 5 % de rendement l’année dernière sera bientôt en concurrence avec le livret A, qui va passer à 4 %, et d’autres supports encore. Ceci va sans aucun doute générer moins de collecte cette année. »

Se positionner sur les actifs vieillissants

Autre point d’alerte sur le marché actuel, les nombreux actifs vieillissants. Ces immeubles de bureaux, à l’empreinte carbone élevée, ne répondent plus du tout aux attentes d’usages de preneurs. « Une évolution des usages que nous avions anticipé dès 2018 en achetant en Vefa. 80 % de nos actifs sont aujourd’hui sous garantie décennale et 70 % des 20 % restants ont moins de 20 ans », évalue Jean-Luc Barthet. Parmi sa stratégie d’investissement, il annonce ainsi son souhait de se positionner sur les actifs vieillissants.

Béatrice Girard

Sur la photo : Jean-Luc Barthet, président de Midi 2i, reste optimiste malgré la crise. Crédit : Alexandre Ollier.