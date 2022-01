Internet des objets. Le Toulousain Sigfox placé en redressement judiciaire

La licorne bat de l’aile. À la demande du directeur général du groupe, le tribunal de commerce de Toulouse a placé mercredi 26 janvier Sigfox et sa filiale Sigfox France en redressement judiciaire. La procédure qui vient d’être lancée est assortie d’une période d’observation initiale de six mois. Le temps « d’’identifier, grâce à la mise en œuvre d’un plan de cession, de nouveaux acquéreurs ayant la capacité d’œuvrer pour le développement à long terme de Sigfox et de proposer un maintien des emplois », a indiqué le groupe toulousain dans un communiqué.

Né à Labège en 2009, le pionnier du réseau 0G à faible coût et basse consommation dédié à l’Internet des objets, revendique une couverture mondiale d’1,4 milliard de personnes dans soixante-quinze pays. Et un traitement quotidien de 80 millions de messages générés par 20 millions d’objets connectés. Des chiffres impressionnants mais qui ne reflètent pas la situation réelle de l’opérateur toulousain depuis plus de quinze mois. Les gros titres sur ses levées de fonds record, 100 millions d’euros en 2015, 150 millions supplémentaires l’année suivante, ont en effet cédé la place à des nouvelles plus préoccupantes.

Un PSE en 2020

Ralentie par la crise sanitaire, Sigfox a dû se résoudre en octobre 2020 à céder son réseau allemand d’antennes au fonds luxembourgeois Cube Infrastructure Managers et à engager un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur quarante-sept suppressions de postes. Six mois plus tard, son cofondateur Ludovic le Moan était écarté de la direction du groupe et remplacé par Jeremy Prince, jusque là président de Sigfox USA.

Ce dernier rebondissement pose un diagnostic clair sur la santé de l’opérateur. « La décision de placer Sigfox sous la protection de la justice s’est imposée, malgré le soutien efficace des actionnaires, en raison d’un cycle d’adoption moins rapide que prévu de sa technologie. En outre, le secteur de l’IoT a été marqué par la crise de la Covid-19 qui a ralenti l’activité sur les deux dernières années, et un marché des composants électroniques en pénurie depuis plusieurs mois », a expliqué le groupe dans un communiqué.

Selon lui, ces facteurs « ont lourdement pesé sur la situation financière de l’entreprise et en particulier sur son niveau d’endettement, qui rend aujourd’hui difficile l’accélération du développement de Sigfox et de sa technologie mondialement reconnue dans un marché de plus en plus compétitif ». La société toulousaine, implantée aussi à Paris, Madrid, Boston, Dallas, Dubaï, Singapour, Sao Paulo et Tokyo, emploie 250 personnes dans le monde dont 150 à Toulouse.

Johanna Decorse

Sur la photo : l’équipe de Sigfox lors d’une présentation en 2019. Crédits : Sigfox - DR.