L’Isae Supaero prend part à un programme de drones en mer

L’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (Isae Supaero) collabore à un projet visant à construire des drones de surveillance pour l’éolien en mer. Cette iniatiative, nommée Inemar, a été lancée dès ce mois de juin et regroupe quatre entreprises occitanes : Donecle, Diodon Drone Technology, TMI-Orion et 8.2 France. L’Isae Supaero souhaite prendre part au projet car « il allie deux secteurs emblématiques : l’aéronautique et l’énergie marine renouvelable ».

Cette inspection automatisée des éoliennes flottantes pourra donc bénéficier de « l’expertise d’ingénierie aérospatiale » de l’institut toulousain. En effet, il s’agit d’une mission double : des drones à la fois sous-marins mais également aériens. Les dispositifs devront bien évidemment être « assez robustes pour résister à l’environnement hostile de la pleine mer ». Le projet Inemar vise à assurer « le maintien des conditions opérationnelles de l’éolien marin ».