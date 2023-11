L’aéroport de Toulouse-Blagnac annonce un financement durable de 145 millions d’euros

145 millions d’euros. C’est la bagatelle que l’Aéroport Toulouse Blagnac (ATB) a annoncé avoir signé, ce lundi 6 novembre, dans le cadre d’un plan de financement durable réalisé auprès de plusieurs organismes bancaires. Petite originalité qui a son importance : il s’agit d’une obligation « verte » contraignante, c’est-à-dire que son taux d’intérêt dépend de la performance de la plateforme selon un certain nombre de critères réunis sous l’acronyme barbare d’indicateurs ESG (pour Environmental, Social, and Governance). En clair, si ces critères sont respectés, le taux d’intérêt sera moins important.

Pour ATB, c’est une façon de prouver à ses actionnaires (lire encadré) que cet argent servira bien à ce pourquoi il a été emprunté, et non à faire du green washing. En l’occurrence, les 145 millions d’euros doivent servir à décliner son plan stratégique CARE 2021-2025, notamment mis en place pour aider la plateforme à sortir de la crise dans laquelle elle s’est enlisée en 2020 raison de la pandémie.

Cet emprunt, le premier du genre pour ATB, comprend deux lignes : un crédit de refinancement de 70 millions d’euros avec une maturité (ou échéance) de quatre ans, jusqu’en 2027 ; et une facilité d’investissement de 75 millions d’euros avec une maturité de neuf ans, attendue en 2032. Six établissements bancaires participent à ce financement : Natixis CIB, la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, la Banque Populaire Occitane, La Banque Postale, le Crédit Agricole CIB et Banque CIC Sud-Ouest.

ATB n’est pas le premier opérateur à solliciter des financements verts de ce type. Depuis la crise Covid, de plus en plus de fonds de dette privée proposent ces dispositifs dans lesquels les financiers peuvent renoncer jusqu’à 10 % de leur marge.

Lire par ailleurs : L’aéroport Toulouse-Blagnac déploie son plan de sobriété énergétique

Si le détail des opérations n’a pas été communiqué, ce financement doit donc servir à réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre d’ATB et à améliorer progressivement sa certification selon le référentiel Airport Carbon Accreditation (ACA). Celui-ci évalue et reconnaît la démarche bas carbone globale adoptée par les aéroports. Le troisième axe de travail, qui lui s’inscrit dans le critère social, est celui de la diminution de la fréquence des accidents du travail.

« Nous sommes très satisfaits du soutien que nous avons reçu des banques. Le succès du financement reflète leur confiance dans le développement de l’aéroport de Toulouse-Blagnac cet dans notre engagement en matière RSE », a souligné Philippe Crébassa, président du directoire d’aéroport Toulouse-Blagnac, par voie de communiqué.

Le plan CARE d’ATB a déjà commencé, avec la mise en place d’Hyport, une station pilote d’hydrogène destinée aux transports terrestre du site. Puis, en avril 2023, l’implantation de deux centrales photovoltaïques en ombrières d’aires de stationnement automobile (coût de l’opération : 15 millions d’euros d’investissement). Enfin, une station de recharge ultrarapide pour véhicules a également été inaugurée mi-septembre sur le site aéroportuaire toulousain.

A.S. et M.V.

Crédit photo : Aéroport Toulouse Blagnac - DR.