L’Occitanie promeut ses talents au festival d’animation d’Annecy

Le Pôle Action Média, véritable cluster et pépinière d’entreprises de l’industrie créative et numérique en Occitanie, a pu présenter les talents de ses treize entreprises lors du Marché international du film d’animation d’Annecy, qui « se positionne en référence mondiale du 2D et 3D ». Un événement qui accueille plus de 13.000 participants de 96 nationalités.

Le pôle d’action regroupe de nombreux experts de la 3D, des effets spéciaux et de l’immersion visuelle et a ainsi pu « mettre en lumière les pépites créatives du territoire et attirer de nouveaux talents ».