Transports. La Région Occitanie ne veut pas avoir un train de retard

Aujourd’hui, ils sont 66.000 à prendre le train quotidiennement en Occitanie. Un nombre insuffisant pour Carole Delga, qui fait du ferroviaire « une priorité » de la Région Occitanie car il est une alternative moins polluante à la voiture. Aussi, la présidente PS a dévoilé il y a quelques jours, au côté du patron de la SNCF Jean-Pierre Farrandou, son plan rail qui vise les 100.000 voyageurs par jour, et ce, dans les dix prochaines années.

Mais, pour l’atteindre, il reste un souci de taille : le réseau trop dégradé a besoin d’être restauré, modernisé et développé. Or, il faut consentir un effort, un très gros effort financier de 1,6 milliard d’euros. « Chacun le sait, mais personne n’agit alors que j’alerte depuis des mois », regrette Carole Delga. « Je prends donc mes responsabilités et j’engage un plan rail de 800 millions d’euros. » La présidente attend de l’État qu’il accepte d’injecter la même somme pour « sauver le réseau » dont il est propriétaire. Encore faut-il que le gouvernement accepte. « Cette proposition financière a été adressée en mars dernier au Premier ministre et rappelée au ministre des Transports à la rentrée. J’attends désormais une réponse claire de leur part pour que les projets avancent enfin », précise-t-elle. « Si l’État s’investit au même titre que la Région Occitanie, la SNCF mettra les ressources d’ingénierie et humaines pour être à la hauteur de l’enjeu », précise pour sa part Jean-Pierre Farandou.

Trains de nuit et LGV

Parmi les projets, Carole Delga évoque la réouverture de certaines lignes de nuit fermées, telles que Paris-Tarbes-Hendaye, Nîmes-Clermont-Paris, Millau-Paris ou encore Cerbère-Strasbourg. Mais aussi la relance ; « rapidement » ; de la ligne de fret Perpignan-Rungis. Autre gros dossier : celui des deux Lignes à grande vitesse (LGV) Montpellier-Perpignan et Bordeaux-Toulouse. « On a pu avancer », se félicite Carole Delga, précisant qu’elle avait été reçue deux fois, à Matignon et Bercy, pour finaliser le montage des sociétés de financement qui porteront chacun des projets. Elle affirme que l’ordonnance qui entérine leur création devrait être signée avant la fin de l’année.

Plus précisément, l’enquête publique de la ligne Montpellier-Perpignan sera lancée en 2021, avec études d’impact, consultation des habitations et des associations concernées. La ligne Bordeaux-Toulouse, elle, est plus avancée. Les enquêtes publiques et « certaines » acquisitions foncières ont été menées. Ce qui signifie « qu’on peut espérer un début des travaux sur les aménagements ferroviaires du nord toulousain en 2022 ».

Audrey Sommazi

Sur la photo : Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Jean-Pierre Farandou, président directeur général de SNCF. Crédits : Antoine Darnaud - Région Occitanie