En Occitanie, un développement touristique conscient des enjeux

Au niveau national, le tourisme se porte bien en cette première moitié d’année 2023. Malgré l’inflation [1], la fréquentation touristique est en hausse de 15 % ce printemps par rapport à la même période 2022. Et en Occitanie ? La situation est assez bonne. Le Comité régional de tourisme et de loisirs (CRTL) comptabilise 63,5 millions de nuitées entre le 1er janvier et le 31 mai 2023. Ce volume est en légère hausse (+2 %) par rapport à 2022. Si les touristes occitans sont moins nombreux (-15 %) en ce début 2023, ceux venant d’autres régions françaises sont un peu plus présents (+3 %).Les nuitées étrangères sont elles aussi en hausse depuis le début de l’année (+13 %).

Durant les vacances de Pâques, 19 millions de nuitées ont été comptabilisées. Un chiffre en progression de 13 % en un an. Signe particulièrement encourageant, le tourisme repart fortement à Lourdes (+96 %) après des années extrêmement difficiles pour la cité mariale durant la crise sanitaire.

Les perspectives pour l’été sont positives, avec déjà plus de 4,5 millions de nuitées réservées au 30 mai dans l’hôtellerie de plein air pour la période estivale. Soit une hausse de 4 % par rapport aux réservations à la même date l’an passé. Pour septembre, les réservations sont même en hausse de 25 %. Il faut dire que Toulouse accueille, à cette période, plusieurs matchs de la Coupe du monde de rugby, ce qui peut expliquer qu’un certain nombre de personnes aient choisi de prendre leurs vacances à cette période. L’Occitanie espère atteindre le record de 230 millions de nuitées enregistrées en 2023, et donc dépasser les 220 millions de 2022.

Mobilité des saisonniers et transition écologique

Mais pour atteindre cet objectif, la région est confrontée à un obstacle non-négligeable. « Aujourd’hui, un des freins prépondérants à une bonne saison touristique est la mobilité des saisonniers », résume Muriel Abadie, vice-présidente de la Région Occitanie en charge du Tourisme durable, des loisirs et du thermalisme. En effet, beaucoup de saisonniers peinent à faire face à la hausse des locations, du prix des véhicules et du carburant. Mise à disposition des internats des lycées en juillet et août, prêts de véhicules pour les demandeurs d’emploi, aides forfaitaires à la garde d’enfant, etc. La Région Occitanie a décidé d’agir pour permettre aux emplois touristiques d’être pourvus.

Autre sujet pris particulièrement en considération, la transition écologique. Muriel Abadie et Vincent Garel, président du CRTL d’Occitanie, ont rappelé que le nouveau schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, voté en décembre, était centré sur « le soutien aux initiatives des entreprises et collectivités visant à réduire l’empreinte carbone de leurs activités ». Le CRTL a notamment renforcer ses liens avec les agences de développement touristique (ADT) départementales pour soutenir « les projets visant à s’adapter au mieux au réchauffement climatique (économies d’eau, d’énergie, verdissement, etc.) ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Semeccel, qui gère la Cité de l’espace et L’Envol des Pionniers à Toulouse [2], Muriel Abadie, vice-présidente de la Région Occitanie en charge du Tourisme durable, des loisirs et du thermalisme, et Vincent Garel, président du Comité régional de tourisme et de loisirs (CRTL) d’Occitanie. Crédit : CRTL Occitanie-Patrick Fontanel.