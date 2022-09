Narbonne. Pourquoi le restaurant Les Grands Buffets veut quitter la ville

Coup de tonnerre. Début août, Louis Privat, le fondateur et dirigeant des Grands Buffets, le plus grand restaurant de Narbonne, prend une décision irrévocable et l’annonce publiquement : il quitte la ville dans laquelle il a implanté, voilà trente-trois ans, son établissement florissant. Les raisons ? Une multitude de dysfonctionnements avec son bailleur le Grand Narbonne, propriétaire du complexe l’Espace de Liberté que le restaurant occupe en grande partie : une demande d’agrandissement de la salle à manger du personnel refusée, un projet d’hôtel à 500 mètres du restaurant resté sans réponse, des clauses contractuelles du bail (maintien d’une température comprise entre 20°C et 26°C dans les salles) non-respectées.

Et, la volonté de renégocier le bail (en lien avec le chiffre d’affaires du restaurant), arrivant à échéance fin 2022, déclenche une guerre contre la collectivité et surtout contre son président, Didier Mouly, par ailleurs maire de la sous-préfecture de l’Aude depuis 2014. « M. Mouly joue un jeu particulier », explique, en colère, Louis Privat. « Je suis excédé et j’en prends la mesure ».

Du côté de la collectivité, on tente d’apaiser les esprits. « Le Grand Narbonne ne veut pas que les Grands Buffets parte », assure Me Bernard Vial, conseil de la communauté d’agglomération. « Mais nous devons appliquer la règle pour tous. On pourra en discuter », promet-il.

« L’identité de Narbonne est liée aux Grands Buffets et inversement »

Cette décision n’est pas passée inaperçue. Car, l’entreprise avec sa formule à volonté à 47 euros, est une réussite : elle emploie 200 personnes, table sur un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en 2022 et sert plus de 360.000 clients par an. « L’identité de Narbonne est liée aux Grands Buffets et inversement », observe Frédéric Falcon, député du Rassemblement National, élu en juin. « Même si les conséquences économiques sont difficiles à mesurer, Narbonne est menacée par d’autres grandes villes ».

À tel point que le député se pose en médiateur, invitant les deux parties à renouer le dialogue. Thierry Deniau, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) de l’Aude se veut force de proposition. « Je suis en lien avec M. Privat pour trouver un autre lieu dans le département, comme la Béraille à Carcassonne », dit-il.

Car Sète, Montpellier, Béziers, toutes trois situées dans l’Hérault, mais aussi Perpignan (Pyrénées-Orientales) convoitent l’établissement de Louis Privat, qui n’a pas pour l’instant pris de décision.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Louis Privat, directeur fondateur des Grands Buffets à Narbonne. Crédits : DR