Le glacier ariégeois Philippe Faur se fond dans La Compagnie des desserts

Un coup de maître… glacier. Le fabricant de glaces La Compagnie des desserts vient de racheter un autre artisan-glacier, Philippe Faur, installé à Caumont, en Ariège. Ce rachat n’implique pas un changement de nom. « Il conserve sa marque et il profite de la force du groupe, de sa logistique et de sa supply-chain pour livrer ses produits dans toute la France », explique Sylvain Bertrand, le directeur général de La Compagnie des desserts, créée par Didier Barral en 1983, à Lézignan-Corbières.

« Nous sommes plus forts groupés et nous mutualisons les moyens », poursuit le directeur.

Les dix emplois du glacier ariégeois sont conservés, tout comme son projet La Cité de la glace. Ce centre de formation professionnelle ouvrira ses portes en 2023 mais le lieu reste encore à déterminer. Entre Toulouse et l’Ariège… En plus de la formation, il prendra en charge au sein de l’entreprise audoise les activités de recherche et de développement.

100 millions de chiffre d’affaires en 2022

La Compagnie des desserts n’en est pas à sa première acquisition. Car la croissance externe est l’un des leviers de croissance de cette PME de 410 salariés. Déjà, en 2008, la société décidait de compléter son offre de production et de distribution de glaces pour la restauration hors domicile (restaurations commerciale et collective et hôtel) par une autre activité : la pâtisserie. Alain Camagie, fondateur du Gourmet Parisien, rejoignait l’entreprise, suivi de Frédéric Gernez et du Gersois Philippe Urraca. Avec les reprises successives, La Compagnie des desserts dispose de plusieurs ateliers de fabrication et de deux centres de logistique répartis dans le sud de la France, le Sud-Ouest et en banlieue parisienne, pour répondre aux 13.000 clients.

L’autre levier de croissance est la mise en place de services associés. Une force de plus qui permet à cette entreprise, et à ses trois filiales étrangères (Espagne, Belgique et Suisse), de faire la différence. En 2019, La Compagnie des desserts produisait 7 millions de litres de glace pour un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros. Deux ans plus tard, et une pandémie qui a freiné son activité, la PME est de retour sur le chemin de la croissance et vise les 100 millions d’euros en 2022.

Audrey Sommazi

Sur la photo dans l’article : Sylvain Bertrand, le directeur général de La Compagnie des desserts, qui propose un catalogue de 300 références de glace, 300 références de pâtisserie et 1000 fabrications sur mesure. Crédits : La Compagnie des desserts