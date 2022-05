Législatives. Âpres batailles en vue en Haute-Garonne

Tripartition du paysage politique entre LREM, RN et LFI. Effondrement des partis traditionnels PS et LR. Le champ democratique était tellement chamboulé après l’élection présidentielle qu’au soir du second tour, beaucoup d’yeux étaient déjà tournés vers les législatives pour voir comment la recomposition pourrait se traduire au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Le département de Haute-Garonne n’a pas été épargné par les secousses de 2022, encore plus fortes que celles de 2017. À l’image de ce qui s’est passé dans le reste du pays, Jean-Luc Mélenchon a performé dans les centres-villes, Marine Le Pen dans les zones plus rurales et Emmanuel Macron s’est maintenu à un niveau élevé un peu partout. Cette nouvelle donne crée une incertitude sur l’issue des élections à venir en juin.

Illustration de cette situation, la bataille acharnée qui s’engage pour la première circonscription (Blagnac et une bonne partie du centre-ville de Toulouse). Celle-ci a déjà été gagnée par la gauche par le passé, mais a été le plus souvent remportée par des candidats centristes ou de droite. Elle pourrait à nouveau basculer. En effet, lors de l’élection présidentielle, le leader des Insoumis y est arrivé en tête au premier tour (31,9 %).

Un première circonscription symbolique

Pour contrer la gauche unie de la Nupes, l’alliance Ensemble, qui regroupe LREM et ses alliés, a investi une personnalité surprise en la personne de Pierre Baudis. Ce nouveau venu en politique n’est pas du tout en terrain inconnu, puisque cette circonscription est celle de son père Dominique et de son grand-père Pierre, tous deux anciens maires de Toulouse. En une belle journée très chaude de printemps, l’homme de 34 ans, bien mis et moustachu, s’est présenté à la presse. Un milieu qu’il connaît bien, étant donné qu’il a passé plusieurs années dans le journalisme (autre atavisme familial) avant de bifurquer vers la communication.

Celui qui se revendique du « centrisme révolutionnaire de Jean Lecanuet » a dit « sa fierté de se présenter sur les terres d’Airbus, poumon financier du département ». Les mots contre ses adversaires de gauche sont durs. Il veut éviter que la circonscription « ne bascule vers une forme d’obscurantisme » et veut défendre « l’Union européenne contre ceux qui veulent la détricoter ». Parmi ses sujets de prédilections, outre l’économie, figurent les questions de justice, avec notamment un attachement fort à la notion « de présomption d’innocence ».

Il n’aura finalement pas à affronter la candidature dissidente de Pierre Cabaré. Le député macroniste sortant, visé en 2019 par une enquête pour harcèlement sexuel, a renoncé. Déçu de son éviction, il avait un temps laissé planer le doute. Pierre Baudis devrait toutefois faire face à la candidature de centre-droit de l’ancien directeur de la communication d’Airbus Jacques Rocca.

Pour l’attelage macroniste d’Ensemble, l’objectif est de conserver un maximum de députés (9 sur 10 circonscriptions en 2017) pour contribuer le plus possible à une majorité la plus large possible au Palais Bourbon.

Les fortes ambitions de la gauche unie

Il y a quelques mois était évoqué le risque d’une disparition de la gauche parlementaire. Le score élevé de Jean-Luc Mélenchon en avril, et l’accord national signé par les forces de gauche début mai, a depuis largement rebattu les cartes.

« Notre but, c’est de remobiliser et d’expliquer que ce que l’on n’a pas réussi à obtenir à la présidentielle, on peut l’obtenir aux législatives avec une majorité pour nos candidats qui nous permettrait d’avoir Jean-Luc Mélenchon en tant que Premier ministre », résume Myriam Martin, tête de liste départementale de la Nupes. Dans le département, la gauche vise la victoire dans de nombreuses circonscriptions.

La revanche de la gauche ?

« Si on raisonne de façon mathématique, quatre circonscriptions apparaissent gagnables, car elles ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête du premier tour de la présidentielle : la 1re, la 2e, la 4e et la 9e. Au vu de l’union, on pourrait en remporter davantage comme la sixième, la huitième et la dixième. Plus de la moitié des circonscriptions peuvent tomber dans l’escarcelle de la nouvelle union populaire », analyse la représentante de la Nupes. Les candidats de gauche comptent mettre particulièrement en avant « les mesures d’urgence sociale » qu’ils mettraient en place lors de leur premiers 100 jours au pouvoir (Smic à 1500 euros, blocage des prix, allocation d’études pour les jeunes, etc.).

Contrairement à d’autres départements d’Occitanie, la Haute-Garonne est épargnée par les candidatures dissidentes à gauche, encouragées par la présidente de la Région Occitanie Carole Delga. Seul Simon Viguer, dans la dixième, viendra défier la nouvelle union populaire.

« On nous disait que la gauche allait disparaître. Il y avait des propos péremptoires, méprisants à notre endroit. J’espère que l’on aura la majorité en juin, mais quoi qu’il se passe, nous aurons un très gros bloc de gauche qui va être porteur d’espoir, de bagarres dans l’institution, mais aussi de soutien aux mouvements sociaux », se réjouit Myriam Martin.

LR et RN, pragmatiques, visent un siège chacun

Les ambitions sont moindres au Rassemblement National pour ses législatives. « Nous pouvons être au second tour dans plusieurs circonscriptions et nous pouvons créer la surprise dans une ou deux. Il y a au moins trois circonscriptions en Haute-Garonne qui ont donné plus de 30.000 voix à Marine Le Pen au second tour. Si nos électeurs votent, il y aura au moins un député RN en Haute-Garonne. Sinon, ce sera à nouveau les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron », considère Julien Leonardelli, délégué départemental du RN de Haute-Garonne et candidat sur la cinquième circonscription (Launaguet, Fronton, Villemur).

Une circonscription apparaît, en effet, accessible pour le RN, celle du Comminges, la 8e, où Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour avec 50,6 % des voix. La seule circonscription qui était encore détenue par un socialiste Joël Aviragnet (soutenu aujourd’hui à la fois par la Nupes et Carole Delga). Julien Leonardelli vante « le travail de fond mené sur le terrain par le candidat local RN Loïc Delchard », qui pourrait bien payer dans quelques semaines. « Pouvoir d’achat », « préservation des retraites », « question du vieillissement de la population », « défense des agriculteurs », seront les thématiques sur lesquelles les candidats RN feront particulièrement campagne.

LR fataliste

Chez LR, on ne cache pas que les temps sont durs. « La situation en Haute-Garonne a toujours été difficile, c’est un département ancré à gauche, mais après la présidentielle, la situation est encore plus complexe. C’est un moment délicat, mais il faut mener le combat. Il faut faire en sorte que les idées de la droite et du centre soient représentées », confie, un brin fataliste, Pierre Esplugas, porte-parole des Républicains dans le département et adjoint au maire. Le parti de droite vise toutefois une circonscription. « Laurence Arribagé pourrait l’emporter dans la troisième. Le scrutin était très serré il y a cinq ans. Aujourd’hui, elle peut bénéficier de son rôle d’élue toulousaine (adjointe et maire de quartier), qui lui assure une notoriété dans la circonscription », espère son collègue de Conseil municipal.

« Sécurité », « libéralisme économique », « confiance aux entrepreneurs » sont les valeurs que veulent défendre les candidats LR notamment « face à la Nupes qui ne croit pas aux chefs d’entreprises » qui pourtant créent « la richesse économique que l’on peut ensuite redistribuer », estime l’élu de droite.

Face à un tel scenario politique inédit, même si les fortes chaleurs se poursuivent, les 12 et 19 juin, de nombreuses sueurs froides sont à prévoir dans l’ensemble des états-majors politiques.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Pierre Baudis, candidat macroniste dans la première circonscription. // Myriam Martin, chef de file départementale de la Nupes. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco. // Julien Leonardelli, délégué départemental du RN de Haute-Garonne et candidat sur la cinquième circonscription. Crédit : Valentine Chapuis-ToulÉco. // Laurence Arribagé, candidate LR de la troisième circonscription. Crédits : Hélène Ressayres-ToulÉco.