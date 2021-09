À Toulouse, Lone Star Funds devient l’actionnaire principal de Green City Immobilier

Green City, l’entreprise de promotion immobilière toulousaine fondée en 2011 par Stéphane Aubay, entre dans le giron d’un fonds d’investissement américain. L’entreprise était accompagnée jusqu’ici et depuis 2012 par la foncière Caso Patrimoine, créée par Robert Monné en 2002 (actionnaire à 70%). « Sophie et Caroline Monnet ont souhaité céder leurs parts pour financer de nouveaux projets à travers leur foncière, c’est ce qui explique ce nouvel actionnariat pour Green City », indique Stéphane Aubay.

Accompagné par la Banque Rothschild dans ce virage stratégique, Green City Immobilier s’est finalement associé à Lone Star Funds, un fonds de private equity américain qui devient actionnaire majoritaire du groupe, à hauteur de 80%.

Une gouvernance inchangée

Lone Star dispose de plusieurs fonds d’investissement, dont certains sont dédiés à l’immobilier. Il avait notamment rénové des actifs immobiliers à Marseille en rachetant en 2004 la société P2C.

Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a organisé 21 fonds de capital-investissement dont les engagements totalisent environ 85 milliards de dollars.

« Dans ce partenariat, la négociation du pacte d’associés et de la gouvernance étaient essentiels pour moi », explique Stéphane Aubay. « Et nous sommes tombés d’accord sur le fait que la gouvernance ne changerait pas. Je reste président associé et, même minoritaire, je suis autonome pour gérer le groupe. » À cette occasion, une partie du management de l’entreprise est entré dans l’actionnariat du groupe. Ils détiennent à ce jour, avec Stéphane Aubay, 20% du capital.

Accélérer la production

Positionné sur le segment de l’immobilier résidentiel, Green City a commercialisé 1700 logements en 2020 et compte désormais accélérer sa production, notamment en Ile-de-France. « Nous sommes déjà présents à Paris, avec une agence de 35 personnes et une production de 500 logements par an. Je compte doubler la cadence », prévoit Stéphane Aubay. Accélération prévue aussi dans le pays genevois, où le promoteur indique avoir signé l’équivalent de 700 logements en réservation de terrains cette année.

Enfin, GreenCity projette de s’installer sur la façade atlantique, à Nantes, et dans le Pays basque. Le promoteur, qui emploie aujourd’hui 120 personnes, souhaite recruter pour asseoir son développement.

Béatrice Girard

Sur la photo : Stéphane Aubay reste président associé de Green City Immobilier mais entre dans le giron d’un fonds d’investissement américain.