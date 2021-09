Occitanie. Les huit informations économiques que vous avez (peut-être) manquées cet été

1> 51 nouveaux projets industriels occitans soutenus par France Relance

Carole Delga et Etienne Guyot, respectivement présidente et préfet de la région Occitanie ont validé au cœur de l’été la liste de nouveaux projets qui bénéficieront du Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires de France Relance. Ces 51 initiatives devraient bénéficier d’un montant global de 15 millions d’euros pour un volume d’investissement prévisionnel estimé à 173 millions d’euros. Depuis le lancement du fonds, ce sont 85 projets industriels qui ont été accompagnés en Occitanie selon France Relance. Ils devraient permettre de générer 2100 emplois.

2> La station de ski Les Angles plus sportive et écolo grâce au fonds Tourisme Occitanie

On continue dans le soutien de la puissance régionale avec l’accompagnement à hauteur de 880.000 euros du fonds Tourisme Occitanie à la station de ski Les Angles dans les Pyrénées-Orientales. Cette somme devrait servir notamment à la création d’espaces sportifs (piste de VTT et parcours de crossfit). Mais elle permettra aussi d’avancer sur le chemin de la transition écologique (amélioration de la performance énergétique, développement de la mobilité douce, etc.).

3> Aura Aero veut décoller avec l’épargne citoyenne

Le constructeur aéronautique toulousain Aura Aero poursuit le développement de la version électrique de son avion biplace l’Integral E en faisant appel pour la deuxième fois au financement participatif. En effet, l’entreprise est entrée dans le dispositif régional Epargne Occitanie monté avec le spécialiste du crowdfunding Wiseed. Aura Aero souhaite notamment se servir de ce financement pour pouvoir porter ses effectifs d’une soixantaine actuellement à une centaine d’ici la fin de l’année. Les 500.000 euros ont été dépassés et le constructeur espère atteindre 1 million d’euros pour la fin de la collecte d’ici quelques jours.

4> De nouvelles commandes pour Airbus

Au mois d’août, le constructeur aéronautique français a annoncé de bonnes nouvelles. La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a commandé trente A320neo à Airbus. Ce qui porte à 155 le nombre total de ce type d’avions pour la compagnie américaine. Il y a quelques jours, c’est la compagnie américaine low-cost Jet2.com qui a officialisé la commande de trente-six appareils A320 neo.

5> Green City change d’actionnaire majoritaire

Le promoteur immobilier toulousain Green City tourne une page. La foncière familiale Caso Patrimoine (détenue par Caroline et Sophie Monné) cède la participation majoritaire qu’elle détenait depuis la création de Green City en 2011. Lone Star Funds, spécialiste de la promotion immobilière à travers l’Europe, a signé un accord fin juillet pour devenir le nouvel actionnaire majoritaire de la structure. Green City a commercialisé en 2020 plus de 1700 logements. Il vise désormais les 2500 à 3000 logements à l’année.

6> Une tribune de bars et de restaurants anti-pass sanitaire à Toulouse

À la fin du mois d’août, Yannick Grabot, président du collectif Bar-Bar Toulouse, a lancé une tribune sur les réseaux sociaux afin de dénoncer les effets néfastes, selon lui, de l’application depuis cet été du pass sanitaire dans les restaurants, cafés et bars. Il appelle notamment à« l’arrêt clair et immédiat des contrôles policiers » . Une centaine d’établissements a signé le texte.

7> Éducation et Crise sanitaire au menu de la rentrée de Carole Delga

Le 30 août, la présidente de la région Occitanie a fait sa rentrée en s’adressant à la presse sur la thématique de l’Éducation. Carole Delga a annoncé que la gratuité des transports scolaires serait désormais effective dans l’ensemble de la Région. Celle-ci était mise en place en Haute-Garonne et dans Le Lot jusqu’à présent. La présidente de région a beaucoup insisté « sur la priorité que constitue selon elle la vaccination des 12-18 ans ». 62 % de cette tranche d’âge en Occitanie aurait reçu au moins une dose de vaccin anti-covid et 43 % auraient reçu les deux doses. Les collégiens et lycéens voulant se faire vacciner seront amenés en transport vers des vaccinodromes. Pour les établissements les plus éloignés, des centres de vaccinations vont s’installer à l’intérieur même de collèges et de lycées. La région annonce aussi l’achat de capteurs mobiles de CO2 afin de s’assurer d’un renouvellement de l’air suffisant dans les salles de classe.

8> LGV Montpellier-Perpignan : Le tour de table financier est validé

Nouvelle étape franchie pour la future ligne à grande vitesse (LGV) Montpellier-Perpignan. Début septembre, son plan de financement a été validé devant les collectivités présentes au sein du comité de pilotage. Étienne Guyot, le préfet d’Occitanie, a annoncé que l’État s’engageait à financer 40 % des quelque 2 milliards de la première phase des travaux. 20 % devraient être financés par l’Europe. La région Occitanie devrait assurer plus de 40 % de la part des collectivités en dépensant 401 millions d’euros pour la première phase. Des départements (Aude, Hérault et Pyrenées-Orientales) et des communautés d’agglomérations (Grand Narbonne, Carcasonne Agglo, Béziers Méditerranée, Hérault- Méditerranée et Sète Agglopôle Méditerranée) ont également annoncé leur participation. Une enquête publique va être réalisée auprès de la population locale en décembre de cette année.

Matthias Hardoy

Sur la photo, de haut en bas, de gauche à droite : Des employés d’Airbus travaillent sur une ligne d’assemblage. Les bars et terrasses de la place du Capitole au temps des confinements. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco. // Carole Delga lors du lancement de sa campagne pour les Régionales en mars dernier à Toulouse. Photos : Rémy Gabalda - ToulÉco.// Le site et les équipes d’Aura Aero à Toulouse. Crédits Rémy Gabalda - ToulÉco.