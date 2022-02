Ludovic Le Moan : « Je ne suis pas inquiet pour l’avenir de Sigfox »

Comment Sigfox s’est-il retrouvé dans cette situation ?

Je ne souhaite pas commenter l’actualité. On entend beaucoup de choses sur Sigfox, comme sur n’importe quelle boîte qui a été adoubée à un moment et calomniée par la suite. Je ne veux pas rajouter du bruit là-dessus pour donner à l’entreprise toutes les chances de repartir et ne pas risquer d’envoyer un message contre-productif à un éventuel repreneur. Ce projet va durer. Sigfox est une « merveille » et sa technologie marche très bien. Je ne suis pas inquiet pour son avenir. Il y aura des repreneurs, certainement. Le réseau compte 20 millions d’objets connectés, personne ne propose d’équivalent. Donc, je reste confiant. Ce qui se passe aujourd’hui est un aléa de fonctionnement lié au business model, une « péripétie », pénible pour tout le monde mais qui va se résoudre

L’entreprise est néanmoins en difficulté depuis plusieurs mois. Elle a connu un plan social en septembre 2020. Que s’est-il passé ?

La crise du Covid et celle des composants électroniques ont fait que le chiffre d’affaires n’a pas été à la hauteur de ce qui était prévu. Sigfox n’a pas pu livrer ses clients pour les antennes et ceux qui connectent les objets n’ont pas pu avoir leurs objets. Il y a aussi des éléments de réponse plus structurels mais que je ne souhaite pas commenter.

Vous avez gardé longtemps la place de pionnier comme opérateur de télécoms pour les objets connectés mais d’autres réseaux vous ont rattrapés et le marché ne s’est pas développé aussi vite que vous l’espériez. Cela peut aussi expliquer les difficultés de Sigfox ?

Personne n’a rattrapé Sigfox. Dans beaucoup d’appels d’offres, des acteurs comme Bouygues et Orange, qui prétendent avoir un réseau meilleur que Sigfox, ne savent pas répondre en matière de prix et de qualité d’offre. Imaginez un appel d’offres fictif portant sur la connexion d’un million de palettes à un système d’information grâce une solution permettant de savoir chaque jour où elles se trouvent, pour moins d’un euro... Sigfox répondra, les autres diront qu’ils ne savent pas faire.

Et le marché ?

Il est certain qu’il a été beaucoup plus lent que prévu. Quand on a créé Sigfox, un réseau bas débit lié à l’internet des objets, ça a généré un vent de panique chez les opérateurs de télécoms. Ils se sont dit qu’il ne fallait pas laisser de place à un nouvel entrant et se sont mis à chercher d’autres technologies. Ils ont fait énormément de bruit et Sigfox s’est retrouvé noyé au milieu de ce bruit. Les clients ont préféré attendre un standard pour aller de l’avant. Le marché a été ralenti pour cette raison. Mais Sigfox, malgré les difficultés qu’il rencontre, reste le réseau global le plus pertinent en matière de réseau basse consommation, longue distance et de volumes d’objets connectés.

Pourquoi ce virage en septembre 2020, avec la vente du réseau allemand – et de ses antennes - au fond Cube Infrastructure Managers ?

Au départ, Sigfox était tout à la fois, un peu comme l’Apple de l’IOT mais nous n’avions pas autant d’argent qu’Apple donc nous n’avons pas pu aller au bout de l’histoire. Mais Sigfox, au fond, c’est surtout une technologie très performante et un service de messagerie, un cloud qui fait transiter les messages. Le fait d’avoir déployé nous-mêmes des antennes au début était plus tactique qu’une véritable stratégie. Il y a onze ans, quand on a démarré avec Christophe Fourtet, personne n’imaginait la nécessité d’un réseau bas débit. Il a fallu démontrer qu’il y avait un vrai besoin, que c’était faisable de créer un réseau de taille nationale avec seulement 2000 à 3000 antennes. Nous avons dû le faire, personne d’autre ne l’aurait fait à notre place. Développer les infrastructures, c’était un mal nécessaire, nous n’avions pas le choix au début.

Le fait de vouloir être propriétaire des infrastructures était donc une erreur ?

C’était une erreur a posteriori. Quand on a créé Sigfox, c’était tellement merveilleux pour moi ! J’ai imaginé que mon émerveillement serait communicatif et que l’on trouverait le milliard nécessaire, c’est un ordre de grandeur, pour financer un réseau global de bonne qualité. Cela ne s’est pas passé comme ça. C’était peut-être trop tôt aussi, les gens n’ont pas vu la même chose que moi... Si Steeve Jobs avait eu la même idée, il l’aurait sans doute réalisée rapidement. C’était une erreur d’avoir imaginé qu’on puisse faire un réseau mondial en propre, financé par du capital-risque, quand on part de Toulouse et qu’on est Français. J’aurais été un géant américain, cela aurait été différent. Ce qu’est en train de faire Sigfox aujourd’hui, c’est qu’au fur et à mesure, le réseau va appartenir à plein de gens, mais l’idée reste bonne.

Quelles seront les options des éventuelles repreneurs ?

Je ne peux pas présager de ce que feront les repreneurs. Ils pourraient très bien vouloir s’arrêter là et ne pas couvrir plus de pays. Mais pour une couverture mondiale, il faudra encore mettre de l’argent sur la table.

L’IOT Valley peut-elle exister sans Sigfox ?

L’IOT Valley va fonctionner aussi bien qu’avant parce que l’association n’est pas dépendante de Sigfox. Sa vocation est d’expliquer à ses clients et à ses start-up ce que valent les données de leur processus avant de commencer à investir dans des objets. Souvent le réseau utilisé est celui de Sigfox mais, s’il n’existait plus, on trouverait d’autres solutions. J’ai toujours fait en sorte que Sigfox ne soit pas une technologie imposée. Nos clients, de toute façon, nous demandent de la transparence. Quand on évalue le coût de production d’une donnée, on fait un appel d’offres, à chaque fois Sigfox est mis en concurrence avec les autres et on retient le mieux-disant.

Propos recueillis par Johanna Decorse

Sur la photo : Ludovic Le Moan, cofondateur et ancien CEO de Sigfox. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.