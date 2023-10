Les opposants à l’A69 appellent à un nouveau week-end de mobilisation

La dernière rencontre qui s’est déroulée le 13 octobre dernier à Castres, autour de l’A69, entre les préfets du Tarn et de Haute-Garonne, des élus et des associations environnementales, n’avait qu’un but : faire cesser les grèves de la faim et de la soif engagées par plusieurs opposants. Le rendez-vous passé, le ministère des Transports a réaffirmé lundi son soutien à l’autoroute controversée entre Castres et Toulouse et annoncé que le projet, « décidé démocratiquement et confirmé systématiquement par le juge », irait « jusqu’à son terme ».

Dénonçant un « simulacre de réunions », les anti-A69 continuent de leur côté de demander une suspension des travaux et d’interpeller l’opinion publique au-delà des frontières régionales. Après un premier rassemblement qui avait réuni au printemps quelque 8000 personnes dans le Tarn, le collectif la Voie est libre, soutenu par Extinction Rébellion Toulouse et les Soulèvements de la Terre, organise un nouveau week-end de « mobilisation d’envergure nationale » les 21 et 22 octobre. Le lieu précis de cet événement baptisé « Ramdam sur le macadam » n’est pas encore connu, mais déjà le gouvernement a appelé « chacun à faire preuve de responsabilité dans le cadre des actions pouvant être menées à titre individuel ou collectif ».

« Aucune violence, aucune incitation à la violence ne peuvent être tolérées », a-t-il prévenu. Sur le tracé de l’autoroute, les forces de l’ordre ont été déployées lundi sur les sites de La Prade, à Soual, et de la Bourrelié, à Saint-Germain-des-Prés, pour déloger les derniers « écureuils », ces membres du Groupe national de surveillance des arbres (GNSA) qui s’étaient perchés dans plusieurs platanes pour empêcher leur abattage.

J. D.