Occitanie. Le CSA a validé la création de la société média BFM-Vià Régions

La pandémie de coronavirus a énormément ralenti le processus de rapprochement entre Altice (propriétaire de BFM) et Vià Groupe (propriétaire du réseau Vià, dont fait partie Vià Occitanie Toulouse). Néanmoins, le 31 mars, le CSA a donné un coup d’accélérateur à cette opération en accordant son feu vert à la création d’une nouvelle société, baptisée BFM-Vià Régions. La nouvelle entité sera détenue à 49,9 % par Vià group et 50,1% par Altice. « Ce n’est pas un rachat mais bien un rapprochement, d’où le nom de la nouvelle société », précise une source proche du dossier. Comprendre : ce n’est pas le géant Altice qui gobe le réseau régional.

Difficile pour le moment de connaitre les implications en termes de gouvernance et d’effectifs. Une chose est sûre en revanche, l’opération permet de consolider économiquement le Réseau Vià. Le CSA souligne d’ailleurs que Vià Occitanie Toulouse (ainsi que Vià ATV Martinique) « connaissent des difficultés économiques menaçant leur viabilité́ ». Techniquement, cinq chaines (Télé Miroir Services, 7L, TV Sud PO, Média H Antilles-Guyane et Vià Occitanie Toulouse), actuellement majoritairement détenues par Vià Groupe, seront détenues par la nouvelle société BFM-Vià Régions, dont le contrôle diffère de celui de Vià Groupe. À noter que les onze autres chaines du groupe ne sont pas concernées par le changement de capital car elles sont indépendantes, et liées au réseau par un contrat de type franchise.

Deux heures d’info locale au lieu d’une

BFM et Vià proposeront des chaines différentes qui coexisteront, la première axée sur l’info en continu, et l’autre sur le documentaire et la création originale, à l’image de ce qui existe déjà entre BFM et RMC. Ainsi, Vià Occitanie Toulouse pourrait devenir BFM Toulouse. Dans sa décision, le CSA valide notamment que s’agissant de Vià Occitanie Pays gardois, Vià Occitanie Montpellier, Vià Occitanie Pays catalan et Vià Occitanie Toulouse, « il en va de l’engagement de consacrer l’intégralité de leur programmation à la région Occitanie ».

L’info locale pourrait être renforcées, le CSA mentionnant « des engagements consistant pour chacun de ces services à proposer d’une part, un volume quotidien de deux heures de programmes d’information locale inédits, au lieu d’une actuellement, et, d’autre part, une programmation locale et régionale diversifiée, abordant notamment des sujets relatifs à l’économie, la culture, le sport, la vie sociale et à l’environnement propres à la zone de diffusion et à la région Occitanie ».

Un engagement qui pourrait rassurer la filière audiovisuelle locale. Les producteurs de documentaires notamment, qui, lorsqu’ils voient leurs principaux diffuseurs changer de main, craignent de ne plus obtenir de financements. C’était déjà le cas lors de la liquidation de Télé Toulouse et l’arrivée de Vià Occitanie en 2016.

Sophie Arutunian

Sur la photo : durant les dernières municipales, Vià Occitanie a mis en place des plateaux dédiés. Crédits : Vià Occitanie.