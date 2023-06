La Cour Baragnon rouvre ses portes aux Toulousains

Vendu en 2016 au promoteur constructeur Groupe Carle, puis fermé au public pour être entièrement rénové, l’hôtel particulier du 19e siècle qui abritait l’Espace Croix Baragnon, vient de rouvrir ses portes. La façade de ce bâtiment de 2500 m2, non classé mais situé dans le périmètre sauvegardé de Toulouse, a été entièrement métamorphosée par l’agence toulousaine Scalène Architectes, fondée par Jean et Luc Larnaudie (pour un montant de travaux de 4,2 millions d’euros).

Une cour blanche, visible depuis la rue, invite désormais à la visite. Le conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de Haute-Garonne (CAUE 31) a pris ses quartiers dans ce rez-de-chaussée partagé et à l’entresol (dans un espace de 680 m2), à côté de la Galerie 24, un espace d’exposition éphémère gratuit et ouvert à tous. L’ordre des architectes occupe le troisième étage. Le groupe Carle installera, quant à lui, son siège social dans les deux derniers étages.

À l’automne prochain, l’agence Médiane exploitera aussi des espaces événementiels situés au premier et au deuxième étages. Une brasserie méditerranéenne, Le Gaïa, ouvrira ses portes 7 jours sur 7. Ce restaurant est porté par un pool d’investisseurs (Médiane, Éric et Thomas Affre, Julien Mas, et les deux figures du Stade Toulousain, Pierre-Louis Barassi et Antoine Dupont).

Béatrice Girard