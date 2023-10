Structuration et digitalisation toujours au cœur des ambitions d’Ad’Occ pour 2024

L’agence Ad’Occ, outil de développement économique de la Région, agit depuis 2018 pour favoriser la création et le rayonnement des entreprises d’Occitanie. Elle affiche un bilan de 3243 entreprises soutenues en 2022. « Nous déclinons la politique régionale en lien avec l’actualité ; et avons identifié deux enjeux majeurs pour 2024 : les recrutements et le financement dans un contexte de profonde mutation », a introduit Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie, délégué à l’Économie, l’emploi et la réindustrialisation. Pour œuvrer en ce sens, la collectivité s’appuie sur son fonds souverain de 400 millions d’euros.

Dans cette région, qui est aussi la 4e de France en accueil d’investisseurs étrangers, Nicolas Schaeffer, directeur d’Ad’Occ, a rappelé l’importance de soutenir les projets d’implantation. Il a ainsi annoncé la création ce mercredi 27 septembre, du premier club Occitanie Japon, à l’occasion de la présence d’une importante délégation japonaise pour la Coupe du monde de rugby. « Ce club compte déjà trente-trois entreprises membres et devrait en compter une centaine très prochainement. »

Contrats de filières dans l’habitat durable et le spatial

En 2024, Ad’Occ compte aussi structurer ses filières. Après les contrats déjà signés dans les secteurs de la mobilité durable et du numérique - ce dernier pour un montant de 130 millions d’euros entre 2023 et 2027 -, l’agence annonce la signature avant fin 2023 de deux autres contrats de filières consacrés à l’habitat durable et au spatial. « Les montants sont encore en discussion, mais j’espère mobiliser plusieurs centaines de milliers d’euros pour soutenir ces deux secteurs », a précisé Jalil Benabdillah. Pour 2024, ce sera au tour de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la santé, déjà identifiées pour être soutenues par de nouveaux contrats.

Accélérer la transformation digitale des entreprises

Autre actualité majeure de cette rentrée, l’agence Ad’Occ, lauréate de l’appel à projet European Digital Innovation Hub (EDIH), annonce la création d’EDIH OccitanIA, un guichet unique pour accélérer la transformation digitale des entreprises. Ce projet bénéficie d’un budget global de 8,8 millions d’euros sur trois ans, dont la moitié provient de fonds européens et l’autre moitié de la Région.

Objectif ? Proposer un diagnostic aux entreprises, suivi d’un accompagnement à leur transformation digitale. « Nous envisageons d’accompagner 250 entreprises sur trois ans, dans les domaines de la mobilité, de la santé et de l’agri-agro, identifiés comme prioritaires », a décrit Nicolas Schaeffer. L’agence Ad’Occ sera le coordonnateur de ce guichet mais s’appuiera pour sa mise en œuvre sur un consortium régional de treize partenaires [1], notamment des pôles de compétitivité, des laboratoires de recherche, de grandes écoles et des universités.

Enfin, déjà en pleine préparation du prochain CES de Las Vegas, les équipes d’Ad’Occ ont annoncé qu’après l’aéronautique et la présence d’Airbus l’an dernier, c’est la filière hydrogène qui sera mise en avant sur le stand régional en 2024.

Béatrice Girard

Sur les photos : Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie, délégué à l’Économie, l’emploi, la réindustrialisation, accompagné sur la deuxième de Nicolas Schaeffer, directeur d’Ad’Occ, à la Cité de Toulouse pour présenter leur plan d’actions 2024. Crédit Béatrice Girard - ToulÉco.