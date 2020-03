Municipales à Toulouse, la rétro de la semaine

Les élections municipales maintenues, les candidats ont multiplié les rencontres virtuelles et réelles...

"E-meeting" de Nadia Pellefigue : format à revoir mais discours engagé

Première à annoncer l’annulation de son meeting salle Mermoz pour le remplacer par un e-meeting, Nadia Pellefigue a eu plus de temps que ses adversaires pour se préparer à cet exercice d’un nouveau genre. Pourtant, le format plateau télé (pré-enregistré une heure avant) où se sont succédé ses colistiers pour défendre son programme manquait de rythme et le huis-clos imposé par l’épidémie de coronavirus a rendu bien difficile la communion avec le public (sur le site internet, 30 personnes maximum étaient connectées pour suivre le e-meeting, sur Facebook, la candidate revendique plus de 8000 vues).

Néanmoins, la prise de parole de la candidate au bout d’une heure a tenu ses promesses en matière de punchline. Lors d’un discours engagé et énergique, Nadia Pellefigue a taclé Jean-Luc Moudenc et ses autres adversaires : "Dans bien des domaines Toulouse freine, se traîne, et manque d’ambition : ce n’est pas ça, Toulouse. Le renouveau ne viendra pas d’une éternelle répétition des échecs passés. On n’est pas là pour rejouer le match de 2008 et de 2014, avec les mêmes joueurs." Par ailleurs, à l’adresse d’Archipel Citoyen, elle ajoute : "Etre de gauche, ce n’est pas être que contre : contre la LGV, contre le nouveau parc des expositions, contre les avions…. C’est bien mal connaître Toulouse et ses habitants de les punir ainsi". Et de conclure : "Entre la cité infernale (de Jean-Luc Moudenc, NDLR) et la cité interdite (d’Antoine Maurice, NDRL), merci, mais non merci". À noter au passage la diffusion de plusieurs messages vidéo de soutien : Olivier Faure, Ian Brossat, Magyd Cherfi et Ségolène Royal.

Pierre Cohen, « l’autre choix »

Mardi également, le meeting numérique de Pierre Cohen, retransmis du Metronum sur Facebook, a été suivi par 60 à 90 personnes en simultané (850 sur la totalité de la diffusion selon les organisateurs) et perturbé par d’incessantes coupures liées au direct. Très offensifs sur le bilan de Jean-Luc Moudenc, l’ancien maire socialiste passé chez Génération.s et ses colistiers se sont une nouvelle fois posés comme « l’autre choix » en ironisant sur le nom de liste choisi par leur adversaire : « Aimer Toulouse, c’est bien. Le prouver c’est mieux ». « Privatisation de l’eau et des parkings, augmentation des impôts de 15%, suppression des transports gratuits pour les seniors, baisse de 25 % des aides aux associations… Jean-Luc Moudenc est vraiment le premier élève de Macron. Il applique un libéralisme débridé, casse les services publics, vend des territoires complets » a répété à plusieurs reprises Pierre Cohen.

Le candidat crédité de 7,5 % des intentions de vote, a insisté sur le « défi climatique », la nécessaire réduction des gaz à effet de serre grâce notamment au RER toulousain. Décidé à « redonner de la solidarité », il a promis « zéro enfant dans la rue dès la première année » et « l’acquisition de terrains » pour que la Ville reste « maître du prix des logements et du foncier ». À la veille du premier tour, l’ancien maire a d’ores et déjà entériné une liste d’union des gauches au second. « Dimanche et pour les six ans qui viennent, soit on va dans le mur, a-t-il annoncé, soit avec nous et l’ensemble de la gauche, des écologistes et des citoyens et bien on gagne le 22 ».

Pas de "e-meeting sinistre" pour Jean-Luc Moudenc

"Je préfère le terrain au contact virtuel. Ces e-meetings sont sinistres et sans ambiance". Pour Jean-Luc Moudenc, c’est clair, le meeting annulé n’avait pas à être remplacé. Il a préféré mettre en place " des heures de porte à porte intensives" et multiplié les points presse jusqu’à ce vendredi. Mercredi, à la sortie du métro Roseraie, le maire sortant a tenu à refaire un point sur les transports, enjeu majeur de la campagne. "On m’accuse d’une politique du tout voiture, et de ne rien faire en attendant la troisième ligne de métro, cela me fait doucement rire. Notre feuille de route de 4,3 milliards d’euros prévoit le déploiement massif du réseau de bus. Changer de stratégie en cours de route n’est pas dans l’intérêt des Toulousains".

Jean-Luc Moudenc pointe également la "surenchère des autres listes" sur un RER toulousain "dont personne ne connaît les tenants et les aboutissants, ce qui est normal car c’est de la compétence de la Région qui mène actuellement une étude sur ce sujet". "Il faut arrêter de jouer sur la confusion institutionnelle car on manque d’idée pour les transports", tacle-t-il.

Enfin, concernant l’abstention que pourrait provoquer la peur du coronavirus, le candidat Les Républicains investi aussi par LREM se dit davantage "interrogatif" qu’inquiet et appelle à ne "pas céder à la psychose".

Archipel veut donner le cap

De con côté, Archipel Citoyen a détaillé lundi son projet Terra pour le quartier Matabiau. « Ce sera Terra avec les habitants, contre Teso avec les promoteurs », a plaidé Antoine Maurice, la tête de liste. « Le projet Teso prévoit bien trop de commerces et de bureaux par rapport aux besoins, nous voulons un quartier de la terre, plutôt qu’un quartier d’affaires. Nous utiliserons donc tous les leviers juridiques possibles pour éviter que ce projet voit le jour, dans les limites légales bien sûr ». À la place, Archipel Citoyen veut créer un grand lieu réunissant un village dédié à l’économie circulaire, des jardins partagés, un espace culturel autour de l’histoire de Toulouse, de la gastronomie ou encore du territoire occitan.

Jeudi lors d’un point presse, Antoine Maurice a redit son intention d’être « le maire qui protège face au désordre climatique et de la mondialisation ». Dénonçant le manque d’éthique de l’équipe municipale actuelle qui à elle seule représente « soixante-et-une années de mandats cumulés », son « autoritarisme » dans le dossier de la Tour Occitanie ou encore l’inaction de Jean-Luc Moudenc, « champion de France des bouchons qui en six ans n’a pas réalisé une seule infrastructure lourde de transport », Archipel se présente aussi comme « le seul vote de changement ». « Je prendrai la responsabilité de créer les conditions du rassemblement si les Toulousains nous font confiance au premier tour », a promis Antoine Maurice avant de préciser : « Notre projet donnera le cap ».

Biasotto saisit le CSA

Le candidat Franck Biasotto dénonce en cette fin de campagne le peu de place que lui ont accordé les médias locaux. "Toulouse Belle & Forte est systématiquement évincée, mise à l’écart par les médias, à l’instar de France 3 Occitanie qui a refusé obstinément de convier Monsieur Franck Biasotto au débat organisé par la chaîne le 11 mars dernier", indique un communiqué de presse. Le candidat fustige la partialité de la chaîne et indique qu’il a saisi le CSA sur cette question.

Johanna Decorse, Julie Rimbert et Sophie Arutunian

Sur les photos :

> en haut : les candidats à la mairie de Toulouse invités sur le plateau de France 3 Occitanie pour le débat de mercredi 11 mars au soir. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco

> en bas : le meeting de Pierre Cohen organisé le mardi 10 mars et retransmis du Metronum sur Facebook. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.