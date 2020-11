Occitanie. La présidente Carole Delga pour « une régionalisation du système de santé »

Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, a présenté le 4 novembre dernier les différentes mesures régionales pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire. Elle en aussi profité pour plaider pour « une régionalisation du système de santé ».

Selon elle, la région devait avoir la main sur l’ouverture de nouvelles filières médicales, sur l’installation des personnels médicaux et sur l’implantation des hôpitaux et autres lieux médicaux : « Le système actuel n’est pas adapté. Il ne fonctionne plus aujourd’hui. Il est trop centralisé », estime Carole Delga.

Elle milite par exemple pour que la gestion des CHU soit une compétence régionale, « à l’image de ce qui a été fait il y a trente ans ans pour les lycées ». La présidente de Région appelle également à une coprésidence de l’Autorité régionale de santé (ARS) entre le chef de l’exécutif régional et le préfet.