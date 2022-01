Les résultats sont « clairs » selon les scientifiques. Une récente étude publiée dans la revue Environmental Science and Pollution Research conclut à une « contamination généralisée des Français par le glyphosate ». Elle se fonde sur 6795 échantillons d’urine qui ont révélé la présence quantifiable de cet herbicide, le plus utilisé dans le monde, chez 99,8 % des personnes testées avec un niveau moyen de 1,19 nanogramme par millilitre.

Conduite entre juin 2018 et janvier 2020, cette étude de grande envergure est née à l’initiative de Campagne Glyphosate France, qui milite pour l’interdiction des pesticides. Durant un an et demi, l’association basée à Foix, en Ariège et ses comités locaux partout en France, ont organisé dans quatre-vingt-quatre départements, y compris à la Réunion, 175 séances de prélèvements d’urine auprès de citoyens volontaires. Ces prélèvements, effectués sous contrôle d’huissier, ont été analysés par le laboratoire allemand Biocheck selon la méthode Elisa, qui permet de détecter une molécule à l’aide d’un anticorps de capture. Lors de chaque test, les 6848 participants [1] ont rempli un questionnaire afin de rechercher d’éventuels liens entre leur niveau de contamination et différents facteurs tels que leurs caractéristiques biologiques, leurs habitudes alimentaires, leur profession ou leur mode de vie.

Les enfants très exposés

À l’issue de la campagne de tests, le comité scientifique qui s’est constitué pour conduire l’étude a pu confirmer des données connues mais a aussi apporté des résultats nouveaux.

« On savait que les taux de glyphosate sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes et qu’ils décroissent avec l’âge, les jeunes de moins de 16 ans étant les plus impactés. L’étude a aussi confirmé que les taux sont plus forts chez les agriculteurs et plus faibles chez les personnes consommant du bio », explique Daniel Grau, docteur en mathématiques appliquées, coprésident de Campagne Glyphosate France et coauteur de l’étude. « Ce qui est vraiment nouveau, c’est la saisonnalité de la contamination avec des taux plus forts au printemps et l’été et une exposition plus élevée chez les consommateurs d’eau du robinet. »

La recherche a aussi permis de conforter certains résultats « suspectés », notamment une contamination plus forte dans la viticulture, où l’utilisation de pesticides reste intensive et chez les fumeurs, le glyphosate étant utilisé comme dessicant [2] avant la récolte du tabac. « Cette étude confirme en très grande partie les autres études de la littérature scientifique. C’est la plus grande qui ait été menée par la taille de l’échantillon, ce qui rend les résultats très clairs et fiables », assure Denis Lairon, directeur de recherche émérite à l’Inserm, autre coauteur de l’étude.

Recul en France sur le glyphosate

Cette nouvelle recherche pèsera-t-elle dans le débat actuel autour de l’interdiction en France et en Europe de cet herbicide controversé ? En 2015, les experts du Centre international de recherche sur le cancer, agence de l’OMS, ont classé le glyphosate comme « cancérogène probable ». La même année, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) affirmait le contraire. Une étude de l’Inserm publiée en 2021 a pourtant confirmé chez l’adulte « la présomption forte d’un lien entre l’exposition professionnelle aux pesticides et quatre pathologies : les lymphomes non hodgkiniens (LNH), le myélome multiple, le cancer de la prostate et la maladie de Parkinson ».

« L’Inserm confirme ce qu’a dit l’OMS en se basant sur les études de scientifiques indépendants. L’Efsa, elle, s’appuie sur des données fournies par les industriels. La question maintenant est : que fait-on ? Les scientifiques ont fait leur travail, les citoyens aussi, c’est aux politiques de prendre des décisions opportunes. Le glyphosate est utilisé depuis cinquante ans. Va-t-on encore exposer une génération à cette molécule qui pose un problème de santé publique majeur ? », s’interroge Denis Lairon.

Sur le plan politique, l’année 2022 pourrait être cruciale. L’autorisation d’utilisation du glyphosate, accordée en 2017 pour cinq ans, par les États membres de l’Union européenne, expire en décembre 2022. En France, premier consommateur de pesticides en Europe, Emmanuel Macron s’était engagé à une sortie du glyphosate en 2021. Une promesse non tenue. En s’engageant clairement, la France, qui vient de prendre pour six moins la présidence de l’UE, pourrait décider de clore définitivement le débat.

Johanna Decorse

Sur la photo : En France, premier pays consommateur de pesticides en Europe, les ventes de glyphosate ont considérablement augmenté en 2020 pour atteindre 8600 tonnes vendues contre 6000 en 2019. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.