Régionales. Aurélien Pradié se positionne en figure de l’opposition en Occitanie

“On va continuer à mener une campagne acharnée.” Ce sont les mots du candidat LR aux élections régionales d’Occitanie Aurélien Pradié, arrivé en troisième position au premier tour avec 12,33% des voix, derrière le candidat RN Jean-Paul Garraud (23,61%). Pour le second tour, le candidat LR devra donc composer avec l’avance de Carole Delga, arrivée en tête avec près de 40% des voix au premier tour, mais aussi avec deux autres adversaires : le RN et l’abstention, puisque 61,4% des inscrits ne se sont pas rendus aux urnes dimanche dernier.

Concernant la présidente PS sortante, Aurélien Pradié estime qu’elle “a déjà fait le plein de voix" et que “les socialistes ont assez de pouvoir comme ça”. Pour lui, il faut “un véritable contre-pouvoir en Occitanie”. Une thématique qu’il avait déjà abordé tout au long de sa campagne, se présentant comme un « perturbateur ». Aujourd’hui, Les Républicains se veulent rassembleurs. Et Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, affiche clairement son soutien au candidat.

les consignes de vote : “des méthodes moyenâgeuses”

Pour lui, “il appartient à Aurélien Pradié de fédérer toutes les sensibilités politiques”. Jean-Luc Moudenc appelle les électeurs de Vincent Terrail-Novès, candidat soutenu par LREM lors de ses régionales, à rejoindre les rangs du candidat LR car “leurs idées peuvent se concilier". Une alliance entre Aurélien Pradié et Vincent Terrail-Novès n’est cependant pas encore envisagée, ce dernier n’ayant donné aucune consigne de vote après le premier tour (8,29% des voix). De son côté, Aurélien Pradié, qui n’a pas manqué de piquer son adversaire pendant la campagne, estime que « les consignes de vote sont “des méthodes moyenâgeuses”. Le candidat LR assure préférer faire campagne sur le terrain et s’adresser aux électeurs plutôt que de faire des jeux d’alliances.

Le député lotois souhaite aussi se présenter comme une alternative pour les électeurs du RN. Il estime en effet que “le Rassemblement National a subi une défaite colossale” et que voter pour Jean-Paul Garraud au second tour serait “un vote perdu”. Le candidat LR dit comprendre la colère de ceux qui ont voté pour le RN mais estime que “ce parti ne connaît rien à la région et ne gagnera jamais". À ses yeux, seul le parti Les Républicains est une opposition valable face à la gauche. Jean-Luc Moudenc estime de son côté que les sympathisants du parti de Marine Le Pen devraient regarder ce qu’il s’est passé dimanche. “Nos sept présidents de région ont fait de bons scores”, précise-t-il, avant d’ajouter que “les Français ont estimé que le RN n’avait pas l’aptitude pour gérer une région”.

La forte abstention doit pousser à une remise en question des politiques

Enfin, revenant sur l’abstention massive observée lors du premier tour de ces élections, Aurélien Pradié ne veut pas “sermonner” les électeurs. "C’est un problème qui doit nous pousser à nous remettre en question”, juge-t-il. Pour lui, “les attitudes politiques” font partie des raisons de l’abstention. Il l’illustre avec le conflit entre Carole Delga et Antoine Maurice, candidat EELV, qui n’ont pas pu trouver d’accord pour faire une alliance. “Le spectacle depuis hier soir entre Carole Delga et Antoine Maurice est du niveau zéro en politique”, juge-t-il.

Fort de ces analyses, le candidat LR pense pouvoir créer “une dynamique” pour le second tour en attirant des électeurs de LREM et du RN. Cependant il espère surtout pouvoir avoir un maximum de sièges au conseil régional. Comme l’explique Jean-Luc Moudenc : “Je ne crois pas qu’Aurélien Pradié pourra renverser la vapeur au second tour. Le plus important, c’est qu’il y ait beaucoup de diversité au sein du conseil régional.” Et de conclure : "Il n’y a pas de démocratie sans pluralisme.”

Corentin Bell

Sur la photo de Une : Aurélien Pradié et Jean-Luc Moudenc discutent de la suite des élections. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.