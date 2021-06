Régionales. L’insoumise Myriam Martin veut « transformer l’économie à travers l’écologie »

« Pour faire barrage aux idées d’extrême droite, il faut rompre avec les politiques libérales menées en Occitanie et au niveau national. Si on a un vrai programme social en positif, on arrachera des voix au RN. » Voilà la conviction de Myriam Martin, la tête de liste d’Occitanie Populaire. Née à Lavelanet (Ariège) en 1968, elle vient d’une famille d’ouvriers du textile. Un de ses grands-pères était un opposant à Franco réfugié en France et Myriam Martin est restée fidèle aux combats de son aïeul, en ayant toujours été une femme de gauche.

Étudiante dans les années 80, elle se mobilise contre la loi Devaquet avant de rejoindre la LCR puis le NPA dont elle devient la porte-parole en 2011. En 2012, elle quitte la formation d’extrême-gauche pour rejoindre la campagne présidentielle du Front de Gauche de Jean-Luc Mélenchon. Elle le suit par la suite dans l’aventure de la France Insoumise à partir de 2016. En parallèle de sa carrière politique, elle est toujours demeurée professeur d’​histoire-géographie en lycée professionnel.

En 2015, Myriam Martin fait partie de la liste d’union entre écologistes et gauche radicale Nouveau monde en commun pour les régionales en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Le collectif qui soutient Carole Delga au second tour finira par exploser en 2018. Les voix plus contestataires comme Myriam Martin se retrouvent alors sans groupe et dans l’opposition à la majorité socialiste pour la fin du mandat.

Du social pour sortir de la crise

Pour ces élections 2021, l’élue régionale, très critique vis-à-vis du bilan de la présidente sortante se voit comme « la représentante d’une gauche non honteuse ». Les premières mesures qu’elle met en avant sont en faveur des plus précaires. Comme la gratuité des transports « pour les 16-25 ans et les chômeurs, pour aller chercher du travail ou se former. Une mesure bonne pour le portefeuille et pour la planète », estime la candidate. Les scolaires pourraient eux bénéficier de la cantine gratuitement « si leurs familles perçoivent l’allocation de rentrée scolaire ». Pour les étudiants, particulièrement affectés par la crise sanitaire, la candidate préconise « de pérenniser les repas à un euro et de mettre en place des pass santé pour que les jeunes accèdent gratuitement aux soins, à la contraception et aux protections périodiques ».

Afin de financer ses propositions, Myriam Martin propose de réorienter les budgets en transformant notamment les aides aux grandes entreprises. « On nous dit que 80% des entreprises aidées sont petites. C’est vrai, mais ce ne sont pas elles qui captent les plus grosses sommes », affirme la tête de liste. Celle-ci milite pour « la conditionnalité des aides ». Les entreprises soutenues par la région devraient s’engager « à ne pas licencier ». L’insoumise prend l’exemple d’Akka Technologies et Figeac Aero qui ont mis en place des PSE alors qu’elles ont reçu l’appui de la Région Occitanie. À l’avenir, la création d’une commission du suivi des aides associant Région, entreprises et représentants des salariés éviterait de telles situations selon la candidate.

Bifurcation écologique et agriculture paysanne

Autre sujet de prédilection de Myriam Martin, « la dépendance vis-à-vis de la filière aéronautique ». « Pour éviter un désert industriel à la Détroit aux États-Unis », elle souhaite aider l’économie régionale à aller vers des secteurs abandonnés, méconnus ou sous-exploités (médicaments, textile, valorisation des déchets, recyclage des bateaux, etc.). L’écologie, enfin, prend une place majeure dans le programme d’Occitanie Populaire. Sa tête de liste juge très sévèrement la politique de Carole Delga en la matière : « Du greenwashing, de la communication, au mieux du saupoudrage. » Myriam Martin considère qu’elle porte de son côté la promesse « d’une grande bifurcation, une écologie qui transforme l’économie ». Elle souhaite notamment la bascule « vers une agriculture paysanne et bio » en aidant les petits agriculteurs et les maraîchers a accéder à des terres, à travers une action plus forte de l’établissement public foncier régional. L’insoumise estime par ailleurs « que de l’argent est à chercher » en supprimant deux grands projets qu’elle voit comme « des gabegies financières et des catastrophes écologiques » : le projet de port de Port-La-Nouvelle et l’Autouroute Toulouse-Castres.

Grâce à sa double vie professionnelle, Myriam Martin s’estime « plus proche » des Occitans que ses adversaires. « Le fait de continuer à travailler dans un lycée professionnel fait que mon engagement politique est complétement différent. Cela me permet d’avoir les deux pieds sur terre. J’ai uncontact avec des jeunes dont je vois les difficultés et les souffrances », explique l’enseignante, qui exhorte les Occitans « à ne pas s’abstenir » lors de ces régionales et espère désormais faire mentir les enquêtes d’opinion. Le dernier sondage publié par nos confères de La Dépêche du Midi la crédite en effet de seulement 4,5% des intentions de vote. Cette fois, les insoumis et les écolos ont fait liste à part. Antoine Maurice est parti de son côté. Ce que « regrette » la tête de liste d’Occitanie Populaire. Les résultats du prochain dimanche augmenteront ou pas l’ampleur des regrets.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Myriam Martin, tête de liste de l’alliance France insoumise et Nouveau parti anticapitaliste aux régionales de juin en Occitanie, était présente en mai dernier avec Adrien Quatennens, député de la 1re circonscription du Nord, au premier meeting du chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon, qui lançait sa campagne présidentielle de 2022 à Aubin, dans l’Aveyron. Crédits photo : Archives/Rémy Gabalda-ToulÉco.