Stoppé net par la crise, l’immobilier de bureaux donne des signes de reprise à Toulouse

La crise sanitaire a définitivement chamboulé le rapport des Français à leur lieu de travail. D’abord confinés par obligation, certains ont, depuis, pris goût au travail à domicile et ne changeraient pour rien au monde ! Un basculement qui n’a pas été sans conséquence pour l’immobilier de bureaux.

En 2020, à peine 63.000 m2 de bureaux ont été commercialisés dans l’agglomération toulousaine, quand la moyenne des dix dernières années s’affiche à 132.600 m2 par an. Quid de 2021 ? « Nous avons enregistré 108.000 m2 de transactions, donc on peut parler de vraie reprise », assure Julie Pasques, directrice Arthur Loyd et vice-présidente de l’OTIE, qui pointe notamment « le retour des transactions de plus de 1000 m2 : 20 en 2021 (contre 9 en 2020, mais 33 en 2019). »

Les quartiers moteurs ont été le centre-ville, avec 17.400 m2 livrés à Compans (campus Ynov), et Basso Cambo avec les 33.800 m2 de bureaux de Vitesco Technologies. « Le marché toulousain a subi une double crise sanitaire, puis aéronautique, mais il commence à retrouver ses fondamentaux et va repartir », assure aussi Jean Bergougnan, le nouveau président de l’OTIE et dirigeant de l’agence Cushman &Wakefield Toulouse.

Toulouse pénalisée par le manque de neuf

Le marché toulousain reste cependant fortement pénalisé par le manque de bureaux neufs : seuls 25.000 m2 transactés en 2021, faute d’offre. Aucun stock de neuf n’est actuellement disponible au centre-ville et une seule transaction neuve de 3000 m2 est programmée en 2022.

« Une situation d’autant plus inquiétante que le télétravail, désormais installé de façon durable, a fait émerger de nouvelles demandes », pointe Rodolphe Giraud, le directeur fondateur d’Espazo, société spécialisée dans l’aménagement de bureaux. « La dimension environnementale est prégnante. Les clients comme les collectivités attendent désormais qu’on livre des immeubles bas carbone et même les banquiers ont des exigences pour financer des bâtiments exemplaires. »

En 2021, les investisseurs n’ont pas choisi Toulouse

Cette offre quasiment inexistante du marché toulousain n’a pas encouragé les investisseurs en 2021. Et ce, alors que 10 milliards d’euros ont été investis au niveau national dans l’ensemble des régions, dont 32 % en bureaux. Il s’agit de la troisième meilleure performance depuis dix ans, rendue possible par la forte progression des investissements en logistique. Malheureusement Toulouse n’en a pas profité. « Toutes les grandes métropoles ont performé, sauf Toulouse, avec seulement 60 millions d’euros investis, contre 139 millions d’euros en 2020 », pointe Julien Sinet, consultant BNP Real Estate.

En comparaison, 410 millions d’euros ont été investis à Bordeaux, grâce au succès du quartier Euratlantique, Nice a enregistré un record avec plus de 300 millions d’euros, tout comme Lille avec 344 millions d’euros. « À Toulouse, la demande locative a été perçue comme trop fragile et les investisseurs se sont mis en retrait. La dizaine d’acteurs capables de prendre des risques en blanc ont fermé le marché toulousain en 2021 et reporté leurs décisions », indique Julien Sinet.

La bonne nouvelle vient heureusement du marché des locaux d’activités et des entrepôts, qui boucle une année 2021 exceptionnelle, en hausse de 60 % avec 251.100 m2 transactés dans l’agglomération toulousaine, soit la meilleure performance de ces cinq dernières années.

Béatrice Girard

Sur la photo : 33.800 m2 de bureaux occupés par Vitesco Technologies à Basso Cambo. La transaction phare en 2021 à Toulouse. Crédit : OTIE.