Toulouse. L’avion décarboné décolle chez Liebherr-Aerospace

La parole et les actes. Voilà la tonalité de la visite, vendredi 22 janvier, de Bruno Le Maire à Toulouse. Le ministre de l’Économie et des finances est venu s’entretenir avec les acteurs et dirigeants de la filière aéronautique régionale, qui subit une crise sans précédent depuis plusieurs mois en raison de la pandémie. Et montrer comment il la soutient. « Nous avons investi pendant des décennies sur l’aéronautique, formé des chaudronniers, ouvert des usines, créé Airbus. Nous n’allons pas laisser tomber tout cela car une crise nous touche », a martelé le ministre.

Malgré la tempête, Bruno Le Maire se montre optimiste. Il voit cette crise comme « une opportunité pour la filière » qui « en sortira plus forte » en opérant une « transition vers l’avion propre et décarboné » et une diversification de ses activités. « Nous pouvons être la première nation et le premier continent à développer un avion zéro émission. C’est à portée de main », a-t-il déclaré, encourageant les entreprises à se saisir du fonds de soutien à la modernisation, à la diversification et au verdissement des procédés de la filière aéronautique inscrit dans le cadre du plan France Relance et abondé à hauteur de 300 millions d’euros en 2021 et 2022.

« Prendre de l’avance sur nos concurrents »

Liebherr-Aerospace Toulouse, la division aéronautique du groupe qui fabrique des systèmes d’air pour Airbus notamment, a sollicité cette aide gouvernementale sur un projet portant sur le développement d’une nouvelle ligne de produits, jusqu’alors importés : des pompes liquides. Si l’investissement global est de 5 millions d’euros, il sera cofinancé par l’État à hauteur de 2,4 millions d’euros. « Le plan de relance nous permet de résister à la crise, de préserver autant que possible les compétences et l’emploi », a estimé Francis Carla, directeur général de Liebherr-Aerospace.

Car, face à la violence de la crise, l’équipementier de rang 1 a vu son chiffre d’affaires s’effondrer de 40%. L’été dernier, il a été contraint de mettre en place un plan d’adaptation en deux volets : un plan de quatre-vingt dix-neuf départs volontaires, clos en décembre dernier, et l’instauration de l’activité partielle de longue durée ( APLD) qui concerne les 1500 salariés répartis sur deux sites, à Aucamville, près de Toulouse, et à Campsas, dans le Tarn-et-Garonne.

« La recherche et développement correspond à 14% de notre chiffre d’affaires », a précisé François Lehmann, également directeur général de la division aéronautique. « Et nous avons décidé de maintenir nos investissements, en 2021 et en 2022, avec le soutien de l’État mais aussi celui de la Région. Nous voulons prendre du temps sur nos concurrents et sur les technologies décarbonées. »

Johanna Decorse et Audrey Sommazi

Sur la photo : Bruno Le Maire, accompagné par Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, ont visité l’usine de Liebherr-Aerospace, un acteur majeur de la filière aéronautique qui s’inscrit dans l’avion plus vert, vendredi 22 janvier à Aucamville, près de Toulouse.

Photographie 2 : Un technicien de l’entreprise Liebherr-Aerospace travaille dans l’atelier de fabrication de pièces destinées aux systèmes d’air, à Aucamville.

Photographie 3 : Les dirigeants du groupe Liebherr, à droite, Jan Liebherr, membre du conseil d’administration, et Willi Liebherr, au centre, président du conseil d’administration.

Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.