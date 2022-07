Toulouse. Les soldes sont-ils toujours de bonnes affaires pour les commerçants ?

« C’est comme un samedi normal pour nous. Il n’y a ni flux massif, ni longues queues devant les caisses », déplore Céline Tobelain, responsable de la boutique de vêtement Modi In, à Toulouse. Une quinzaine de jours après le coup d’envoi des soldes d’été, les gérants constatent « une baisse d’attractivité considérable ». Les commerçants payent encore les conséquences des confinements successifs qui ont ralenti leur activité. Certains pointent également « l’inflation actuelle » pour expliquer cette baisse de fréquentation, et d’autres préfèrent y voir « une clientèle plus responsable ». « Les clients sont plus conscients de leurs achats du point de vue écologique. Ils cherchent désormais à acheter par besoin et non plus par craquage, comme avant », observe Mathieu Aoustin, directeur de la boutique d’habillement Clémentine.

La fièvre acheteuse appartiendrait-elle donc au passé ? « La période des soldes n’existe plus. Maintenant, il s’agit d’un travail de fond sur le long terme. Mieux vaut proposer des prix moyens toute l’année et quelques promotions douces durant les soldes », affirme la gérante de Modi In. D’après elle, beaucoup de clients sont entrés en boutique sans même savoir qu’il s’agissait des soldes. « On ne peut plus compter sur les soldes avec un tel manque d’engouement », regrette-t-elle. C’est en tout cas une clientèle « frileuse et peu enthousiaste » que décrivent les commerçants toulousains en ce début de soldes.

« Un bilan mitigé et un lendemain incertain »



Aucun commerçant n’avait prévu de personnel supplémentaire. Aucun objectif de vente n’avait été fixé. Mais, pour Laure Valax, gérante de la boutique d’habillement Pipia et Compagnie, rue des Filatiers, c’est « une clientèle fidèle depuis vingt ans » qui lui permet « de chaque fois retomber sur ses pattes ». « Évidemment, il faut s’adapter et modifier quelques techniques de ventes », détaille-t-elle. « Par exemple, avant chaque période de soldes, nous proposons des pré-soldes avec des petits prix pour éveiller le plaisir d’achat. » « Positive et satisfaite », la gérante se félicite de ce premier bilan. Pour d’autres commerçants, tel Michel Montaud, responsable de la boutique de chaussures Manfield, « les premiers jours ont été très durs. On a eu quelques belles journées mais le lendemain reste incertain. Mon bilan est mitigé. »

La concurrence farouche du e-commerce

Ce désamour des soldes s’expliquerait aussi par « un trop plein de promotions en ligne toute l’année », selon les commerçants toulousains. En effet, c’est avec nostalgie que le responsable de Manfield constate que « les ventes sur internet ont fait perdre cette effervescence et ce plaisir de l’achat ». Mais il s’agit de tirer avantage de cette concurrence numérique, selon lui. « Depuis qu’on a nous aussi débuté nos ventes en ligne, les commandes ont afflué », se félicite M. Montaud, qui a vendu en ligne huit paires de chaussures en quelques heures.

Valentine Marchou

Sur les photos : Les boutiques Pipia et Compagnie et Modi In, durant la période des soldes à Toulouse. - Crédit : Marjorie Angelvy-ToulÉco.