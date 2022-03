Toulouse. Sigfox aiguise les appétits de neuf repreneurs potentiels

Ils avaient jusqu’au 25 février pour se faire connaître. Neuf candidats à la reprise de Sigfox ont déposé une offre devant le tribunal de commerce de Toulouse, signe de leur intérêt pour la technologie de réseau 0G à bas coût et basse consommation pour l’internet des objets, déployée par la société toulousaine. Née en 2009 à Labège, Sigfox revendique une couverture mondiale dans soixante-quinze pays et un traitement quotidien de 80 millions de messages générés par 20 millions d’objets connectés. Malgré des levées de fonds record, l’entreprise qui emploie 250 personnes dans le monde, dont 150 à Toulouse, n’a pas pu faire face à son endettement, d’où son placement en redressement judiciaire le 26 janvier dernier.

Parmi les dossiers de reprise figure celui de la start-up Actility, fondée en 2010 à Lannion, devenue une référence mondiale dans les réseaux LoRaWAN. Cette technologie, qui permet aux objets connectés d’échanger des données de faible taille en bas débit, est actuellement la principale alternative au réseau Sigfox. La société Actility, au chiffre d’affaires de 8,4 millions d’euros et dont Orange est l’un des actionnaires et financeurs historiques, a levé 70,5 millions d’euros en 2017 auprès notamment de l’industriel Bosch, du fonds d’investissement de la famille Mulliez Creadev et d’Inmarsat.

Des opérateurs intéressés

Trois sociétés qui exploitent d’ores et déjà une partie du réseau mondial bas débit de Sigfox se sont aussi manifestées. Il s’agit de la société lausannoise Heliot Europe Gmbh, opérateur exclusif en Allemagne, Suisse, Autriche, Slovénie et Liechtenstein, du Singapourien UnaBiz, opérateur en Asie, et de Iwire Innovation Management Ltd. Fondée en 2018 et domiciliée à Dubaï, cette société a construit sa propre infrastructure pour déployer la technologie Sigfox aux Émirats Arabes Unis.

Le fonds Buffet Investment Services Consortium et la société d’investissement britannique Greybull Capital LLP sont aussi dans les rangs.

Oteis France, groupe de 500 personnes, basé en Ile-de-France et spécialisé dans le conseil et l’ingénierie du bâtiment, de l’eau, de l’environnement et des infrastructures, a également manifesté son intérêt. Figurent aussi parmi les repreneurs potentiels, Sentiens, une entreprise de Labège fondée en mars 2021 par un ancien cadre de Sigfox qui intervient dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, ainsi que le groupe ZeKat. Basé dans le Maine-et-Loire et spécialisé dans les domaines de la mécatronique et du numérique, il s’est fait connaître dans la région en rachetant courant février la start-up toulousaine Ffly4u, en redressement judiciaire depuis novembre 2021.

Parmi ces neuf repreneurs potentiels, tous sauf Actility et Buffet Investment Services Consortium, se sont positionnés à la fois pour la reprise du groupe Sigfox et de sa filiale française, opérateur du réseau en France. Pour la direction, « ces offres témoignent de l’intérêt à la fois pour le profil technologique unique de Sigfox, et pour le potentiel de ses marchés ainsi que de la qualité de ses équipes ».

Johanna Decorse

Sur la photo (illustration) : L’ombre de l’ancien co-fondateur Ludovic Le Moan plane encore sur l’entreprise. Celui-ci reste convaincu du potentiel de l’entreprise. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.