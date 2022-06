Une nouveauté pour l’épicier italien Nonna Lina : un atelier artisanal à Toulouse

L’épicerie fine italienne Nonna Lina a récemment inauguré son atelier de fabrication, situé au Grand Marché de Toulouse. Cette fabrique artisanale propose pâtes et produits typiques issus de la cuisine italienne. Il y a deux ans, la place Victor Hugo accueillait leur épicerie fine dédiée aux particuliers pour se fournir au quotidien. Très vite « les commandes affluent » et « l’atelier de l’épicerie devient trop petit ». Alors nait l’idée d’ouvrir un laboratoire de fabrication au Grand Marché pour faciliter l’approvisionnement de l’épicerie et, désormais, la distribution aux restaurateurs et traiteurs.

L’inspiration gastronomique est italienne « mais le sourcing lui est local ». Nonna Lina se fournit uniquement en région Occitanie pour ses matières premières. Les viandes et légumes utilisés dans les farces proviennent de productions locales, pour la plupart certifiées biologiques. Et le plus important, les œufs et le blé consacrés aux gnocchis et aux pâtes sont également locaux. Le blé, lui, provient du Moulin Maury, une entreprise familiale haute-garonnaise existant depuis 1953. Les œufs, quant à eux, viennent directement d’une exploitation agricole dans le Tarn-et-Garonne possédant un élevage en plein air.