Latécoère obtient un prêt de 60 millions d’euros pour éviter le crash

Rester à flot pour être en mesure de redémarrer le temps voulu. C’est l’objectif de Latécoère qui a annoncé mercredi 22 avril avoir obtenu, auprès d’un consortium de banques, 60 millions d’euros de prêts garantis par l’Etat. "Ces prêts renforcent la liquidité immédiate du groupe et lui permettront de redémarrer efficacement sa production pour répondre à la demande de ses clients une fois que les mesures de confinement dans les pays où il opère seront progressivement levées", précise l’équipementier dont le siège est à Toulouse.

Il faut dire que Latécoère, qui a pour clients les grands donneurs d’ordre du secteur, dont Boeing et Airbus, fait face comme tous les acteurs de la filière à une forte chute de la production liée aux mesures sanitaires et à la baisse de la demande. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 149,8 millions d’euros au premier trimestre, soit une baisse de 15,9% par rapport aux trois premiers mois de l’année 2019. La baisse est plus prononcée au sein de la division aérostructures (-18,8%). En cause : la réduction anticipée de volumes pour les programmes Embraer E1, les Falcon 7X et 8X de Dassault Aviation et les long-courriers d’Airbus.

Quant aux perspectives, l’équipementier annonce la couleur : « le groupe s’attend à ce que la situation liée au Covid-19 continue à exercer une pression importante sur ses revenus au deuxième trimestre 2020, bien que le Groupe ne dispose pas à l’heure actuelle d’une visibilité suffisante pour en quantifier l’impact", prévient-il.