​Qui est MH Industries, l’éventuel repreneur de la Sam en Aveyron ?

« Je ne m’intéressais pas du tout à la Sam. Pour moi, cette usine, tournée sur une seule technologie, pour un unique client, n’était pas viable économiquement », explique simplement Matthieu Hède, président de MH Industries, une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques. « Tous les acteurs qui ont appliqué ce modèle-là sont morts. »

Alors, pourquoi son entreprise se porte​-t-elle​ candidate à la reprise de la Sam, cette ancienne fonderie automobile liquidée le 26 novembre dernier ? La persuasion des politiques, répond-il. Il faut dire que Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, s’emploie depuis des mois à chercher activement un repreneur viable. Et, à bien y réfléchir, les compétences de la Sam peuvent être utiles. « Nous pourrons répondre aux besoins des clients pour des pièces de grand format », ajoute Matthieu Hède​.​

« Une mue totale de la Sam »

Pour l’heure, rien n’est fait. Une étude de faisabilité est lancée avec l’appui financier de la Région à hauteur de 1,2 million d’euros. « Ce projet est ambitieux pour notre groupe et à risque aussi. Mais ​ je ne veux ​​en aucun cas​ mettre en danger le groupe. Alors, on se laisse six mois pour étudier en interne et en toute autonomie ce projet », poursuit ce patron, qui emploie plus de 300 personnes réparties sur six sites (cinq en France​ et​ un à Bilbao, en Espagne).

​C​e projet implique, comme il dit, « une mue totale de la Sam ». « Les salariés savent que nous sommes une solution compliquée à mettre en œuvre. Car on ne se réinvente pas du jour au lendemain et changer de modèle économique prend du temps », ajoute le dirigeant de cette PME fondée en 1977 à Vayrac, dans le Lot, par son père Jean-Paul Hède, et dont la croissance repose sur la diversification de l’activité.

« Nous pratiquons dix métiers différents, comme la déformation et l’usinage, le traitement de surface, les finitions en peinture liquide ou poudre des pièces pour 600 clients inscrits dans plusieurs secteurs, à commencer par le bâtiment et la Défense. » La croissance externe est un levier de la stratégie du groupe. Début janvier, Meta Laser, implantée à Saint-Cyr, dans la Haute-Vienne ​a ainsi rejoint le groupe qui, avec un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros cette année, espère atteindre les 100 millions d’euros d’ici 2030.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Des employés de la Sam quittent leur entreprise après une réunion dans l’attente d’un repreneur. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.