900.000 masques made in Asie pour Toulouse Métropole

C’est finalement 900.000 masques qui ont été commandés par Toulouse Métropole, a précisé son président Jean-Luc Moudenc lors de son point presse hebdomadaire ce vendredi 24 avril. Leur distribution aux habitants se fera d’ici le 11 mai, date programmée du déconfinement, à l’échelle de chacune des trente-sept communes. À Toulouse, un accord a été passé avec La Poste qui assurera leur acheminement. Cette commande massive qui portait initialement sur 800.000 unités, a été passée auprès d’une entreprise de Montluçon, dans l’Allier, dont le fournisseur se situe en Asie. Les masques en tissu, fournis gratuitement aux habitants de la métropole, sont lavables jusqu’à cinquante fois à 60° et sont « ajustables et réglables » pour que les enfants puissent aussi les porter. Ils ont été achetés au prix de 2,02 euros TTC.

De leur côté, la Région Occitanie et le Conseil départemental de Haute-Garonne ont décidé de procéder à une commande de masques textiles lavables pour 1,4 million d’unités. Ces masques, au prix de 2 euros pièce, sont lavables trente fois et issus de filières de production du Tarn, du Lot, de l’Allier et d’Italie.

Cet achat s’inscrit dans une commande globale de 6 millions de masques portée par la Région pour d’autres départements d’Occitanie.

Jean-Luc Moudenc dit avoir d’abord recherché une « solution régionale » et reçu quelques propositions locales mais qui ne correspondaient pas aux exigences de la métropole en matière de délai et d’utilisation. « Nous avons fait mais le maximum mais il fallait aller vite et nous avons arbitré. Le critère que nous avons fait prévaloir était la sécurité sanitaire et l’homologation Afnor. L’essentiel est d’avoir des masques normés », a martelé Jean-Luc Moudenc qui espère voir une filière locale, autour de Lavelanet, en Ariège, prendre bientôt le relais.

J.D.