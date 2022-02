Automobile. Une offre de reprise se dessine pour la Sam dans l’Aveyron

Après plusieurs semaines d’occupation de leur usine, les salariés de la Sam, société aveyronnaise de métallurgie liquidée le 26 novembre, trouvent une raison d’espérer. Un repreneur se profile pour la reprise de cette fonderie automobile installée à Viviez, dans l’Aveyron, et premier employeur privé du bassin de Decazeville. Selon nos informations, il s’agirait d’un industriel, qui veut taire son nom, dont l’activité est spécialisée dans la fonderie pour des pièces ferroviaires et aéronautiques.

Cet acquéreur, soutenu par la Région Occitanie, vient d’obtenir l’aval de l’État. C’était la teneur de la réunion qui s’est déroulée au ministère de l’Économie, à Paris, ce mardi 1er février. « Cette offre de reprise est considérée par l’État comme sérieuse. Ce qui n’était pas le cas il y a trois semaines », rapporte Ghislaine Gistau, déléguée syndicale CGT. « C’est notre seule avancée pour l’instant, car nous n’en savons pas davantage. »

De fait, des questions restent en suspens, notamment sur le nombre de salariés repris et l’implication temporaire de Renault, premier client de la Sam, en matière de chiffre d’affaires, le temps que la Sam parvienne à se diversifier. « En attendant, on continue d’occuper le site. On veut préserver notre outil industriel. On est costauds, on résiste. »

A.S.