Aveyron. L’audience des offres de reprise de la fonderie Sam reportée au 30 juillet

« On le savait », lance, résignée, Ghislaine Gisteau de la CGT. Pourtant, cette salariée de la Sam a fait le déplacement ce vendredi 2 juillet depuis Viviez, dans l’Aveyron, jusqu’à Toulouse et son tribunal de commerce. Une audience prévue à cette date devait étudier les deux offres de reprise de la fonderie, placée en redressement judiciaire. Mais, il n’en fut rien.

« Les administrateurs ont demandé un report de l’audience. Un délibéré, attendu d’ici une semaine à dix jours, doit confirmer la date du 30 juillet », ajoute Ghislaine Gisteau. L’instance aura le temps, d’ici là, de lire les conclusions remises le 1er juillet par Grand Thorton, cabinet d’audit mandaté par l’État et les administrateurs judiciaires, chargé d’examiner les volets financier et industriel des offres. En attendant, le travail continue à la fonderie et les salariés exaspérés doivent faire preuve, une nouvelle fois, de patience.

A.S.