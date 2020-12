Budget de la Région Occitanie : S’endetter (un peu) pour mieux relancer l’économie

« Sérieux, offensif et solidaire. » Voilà comment Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Claire Fita, présidente de la commission des Finances, décrivent le budget régional 2021. Celui-ci est de 3,7 milliards d’euros, en augmentation de 5,9% par rapport à l’an passé. Les dépenses d’investissement augmentent et atteignent 1,4 milliard d’euros, soit une hausse de 12% (162 millions d’euros). Les autres budgets en hausse sont ceux consacrés à l’éducation et la jeunesse qui atteint 592 millions, à l’agriculture, l’agroalimentaire et la viticulture, à 117 millions, et à la culture pour un montant global de 84 millions.

Ces accroissements se font pourtant dans un contexte de forte crise et de baisse des ressources pour les collectivités locales (diminution des dotations et d’une partie de la fiscalité liée à l’état de l’économie). Pour Carole Delga, « la gestion rigoureuse de la Région [1], l’une des moins endettée de France », a permis à la fois de répondre « aux urgences de la crise via le plan de relance régional » et « de pouvoir poursuivre aujourd’hui les investissements d’avenir au service des habitants ». Si la capacité de désendettement de la Région passe de quatre à six ans avec un emprunt qui s’élèvera à 643 millions d’euros (contre 535 millions l’an passé), il faut selon la présidente se rappeler que cela n’a rien à voir avec « l’endettement de l’État qui mettrait des siècles à être remboursé ».

Relance et écologie

Le plan de relance régional va se poursuivre l’an prochain pour aider les secteurs les plus touchés par une crise dont on ne perçoit pas encore l’issue. 300 millions d’euros seront ainsi consacrés aux mesures d’urgence, de relance et de transformation, dont 60 millions d’euros pour le plan aéronautique régional et 20 millions d’euros pour sécuriser l’emploi en Occitanie.

La Région Occitanie n’abandonne pas son ambition écologique en 2021, puisqu’elle met en place une classification rigoureuse de l’impact sur le climat de ses dépenses. Baptisée « le budget vert », cette démarche se fait avec l’aide de la Banque des Territoires et l’Agence française de développement. Seulement 4,4% du budget sont défavorables au climat (soutien au transport aérien et routier). 25,8% de ses dépenses sont favorables ou très favorables à l’environnement (développement des circuits courts, rénovation énergétique, éducation à l’écologie, etc.). La majorité des mesures (60,8%) sont neutres d’un point de vue climatique (aides sociales, culturelles, etc.). Le but est, selon la Région, « d’améliorer chaque année l’impact climat du budget régional pour que celui-ci verdisse de plus en plus ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : La présidente de la Région Occitanie Carole Delga entourée d’élus de sa majorité pour la présentation du budget régional 2021. Crédit : Fabien Ferrer – Région Occitanie.