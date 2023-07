Coupe du monde de rugby. Région et Stade Toulousain prêts pour le coup d’envoi

L’Occitanie veut montrer qu’elle sera bien au cœur (de la mêlée) de cette Coupe du monde 2023. Toulouse est en effet une des neuf villes hôtes et accueillera cinq matchs, de Japon-Chili le dimanche 10 septembre à Fidji-Portugal le 8 octobre. L’équipe portugaise s’entraînera à Perpignan tandis que les Samoa seront accueillis à Montpellier.

La Ville rose a elle été choisie par le Japon comme camp de base. Le XV du Japon sera reçu plus précisément par le Stade Toulousain du 3 septembre au 8 octobre dans leur stade Ernest-Wallon. Le club qui a remporté le dernier Bouclier de Brennus, verra par ailleurs selon son président Didier Lacroix « seize joueurs participer à la compétition, dont dix ou onze en équipe de France ».

Des dispositifs pour rendre l’événement plus social

Stade Toulousain et Région Occitanie partagent un même objectif : « que le plus d’Occitans possible soient de la fête ». La collectivité a acheté notamment 3000 billets qui seront distribués gratuitement « à des lycéens licenciés de l’association sportive de leur établissement (UNSS), des clubs sportifs ou encore des associations intervenant dans les quartiers prioritaires de la ville, etc. » La Région propose par ailleurs des pass à 10 euros par jour pour se rendre en train liO à Toulouse afin de voir le match Japon-Chili le 10 septembre ou Géorgie-Portugal le 23 septembre.

La Ligue régionale Occitanie de rugby propose aussi des actions sociales en vue du grand événement. 100.000 euros sont consacrés par la ligue pour soutenir des projets sociaux qui prennent comme point de départ la Coupe du monde. Alain Doucet, son président, a cité en exemple Rugby des Villes, Rugby des Champs, dispositif qui fera se rencontrer jeunes joueurs des campagnes avec leurs homologues dans les zones urbaines.

Kamel Chibli, vice-président de la Région Occitanie délégué à l’Éducation, à la jeunesse, à l’orientation et aux sports, a par ailleurs tenu à rappeler l’existence de Campus 2023. Cette initiative régionale a consisté, pendant trois ans, à former en apprentissage [1] aux métiers du sport et de l’événementiel sportif plus de trois-cents jeunes, en vue de cette Coupe du monde tant attendue. Sa collègue Muriel Abadie, vice-présidente déléguée en charge du Tourisme durable, a elle insisté sur « la mise en place de formations spécifiques » pour les professionnels du tourisme « afin d’accueillir au mieux les supporteurs étrangers et les encourager à revenir en Occitanie ».

Enfin, le monde des entreprises ne sera pas oublié puisque, à l’occasion du match Samoa-Japon le jeudi 28 septembre, une rencontre sera organisée entre des dirigeants japonais et français par Ad’Occ, l’agence de développement économique régionale. Aux abords des terrains, certains essayeront (aussi) de marquer des points.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Muriel Abadie, vice-présidente déléguée au Tourisme durable, Alain Doucet, président de la Ligue régionale Occitanie de rugby, Kamel Chibli, vice-président de la Région Occitanie délégué à l’Education, à la jeunesse, à l’orientation et aux sports, et Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, tous réunis lors d’une conférence de presse commune, préparent leurs organisations à la Coupe de monde rugby qui aura lieu dans un peu moins de deux mois. Crédit : Région Occitanie.