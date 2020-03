Covid-19. A Toulouse, les professionnels demandent l’annulation de la taxe de séjour

Le ton est grave et le discours alarmant. Plusieurs acteurs de la filière événementielle de Toulouse, réunis sous la bannière SOS Events 31, ont convié la presse jeudi 12 mars pour un premier état des lieux des conséquences du Coronavirus sur leur activité. Comme l’écrivait déjà ToulÉco dans son édition du jeudi 12 mars, une série d’annulations ou de reports touche de nombreux rendez-vous à Toulouse. Jean-François Renac, président de Miharu, a précisé que 60 % à 95 % des rendez-vous sont annulés jusqu’au mois de juin. « Pour certains traiteurs, c’est 100 % de l’activité qui est à l’arrêt ».

À ce jour, la perte de chiffre d’affaires pour la filière est estimée entre 25 et 40 %, et les annulations arrivent en cascade. « Certes, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont annulés, mais en réalité, même les dîners de quinze personnes sont annulés, en vertu du principe de précaution », déplore Steve Gallais de l’agence Verywell. Les hôteliers, indépendants comme dans les grandes chaînes, constatent non seulement des annulations, mais aucune nouvelle réservation.

Annulation de la taxe de séjour ?

Jeudi 12 mars, les acteurs de la filière ont rencontré des membres de l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole pour demander l’annulation de la taxe de séjour pour toute l’année 2020 (taxe perçue sur les séjours dans les hôtels, campings, locations saisonnières, chambres d’hôtes et qui sert à financer des opérations de promotion du territoire). L’idée pour eux est de collecter la taxe, mais de ne pas la reverser. Un manque à gagner d’1,5 million d’euros pour Toulouse Métropole, qui n’a pas encore donné de réponse.

« Tous les pouvoirs publics sont bienveillants et à l’écoute », assure le restaurateur Thomas Fantini. « Collectivités, Urssaf, État, consulaires : ils apportent les solutions qu’ils peuvent avec le report de charges et le chômage partiel, mais ce n’est pas suffisant ». « On veut une exonération, pas un report », insiste Jean-Francois Renac, suppliant « un peu d‘oxygène pour tenir jusqu’à juin, voire septembre ». « Certaines entreprises sont en danger de mort alors que la filière était saine il y a une semaine. Il ne fait pas de doute que des entreprises mettront la clé sous la porte », alerte Steve Gallais. Alors que les banques semblent se montrer solidaires avec les PME, sur le terrain, c’est plus compliqué : « les banques assurent qu’elles sont d’accord pour reporter les échéances de prêts, mais nos conseillers bancaires, ceux avec qui l’on traite au quotidien, n’ont pas reçu de consignes, et ne savent pas quoi faire », témoigne Thomas Fantini.

Préparer l’après Covid-19

La particularité du secteur événementiel tient dans sa saisonnalité. Aussi, les événements reportés à septembre prochain vont se dérouler dans une période déjà très chargée pour toute la filière (entre septembre et décembre), alors que le calendrier des mois de mars à août sera vide. « Les entreprises bien gérées, solides, tiendront deux mois avec leur trésorerie, pas plus », indique Jean-François Renac.

Les entreprises, qui tentent d’anticiper l’après Covid-19, espèrent « être toujours là quand l’activité va reprendre » et préviennent : « tout les secteurs seront touchés par la pandémie. Mais l’événementiel l’est avant tout le monde, et le sera après tout le monde. Car préparer un événement, ça prend au moins deux mois », indique le patron de Verywell. « On n’est pas sur une activité où l’on peut stoker » . À noter que 10 % seulement des événements qui n’auront pas lieu sont reportés, pour les autres « c’est du chiffre d’affaires perdu ».

Avec leurs clients, les entreprises de la filière demandent de la compréhension : « certains grands comptes sont solidaires, acceptent de payer des prestations qui n’ont pas encore eu lieu et nous garantissent de passer commande plus tard. D’autres ont des comportements irresponsables et menacent de nous blacklister si l’on facture les acomptes », regrettent les professionnels.

Sophie Arutunian

Sur la photo : toute la filière est touchée, de la restauration aux hôtels en passant par les séminaires et les congrès. Photo d’illustration Phere - Creative Commons CC0.