Covid-19. En Ariège, BioMérieux produit des tests à échelle industrielle

Le 28 mars dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, promettait la fabrication en France de 50.000 tests de dépistage du coronavirus par jour d’ici la fin du mois d’avril. Acteur clé de cette production à grande échelle, le groupe BioMérieux a commencé mi-mars à industrialiser le premier de ses trois tests de diagnostic dans son usine de Verniolle, en Ariège.

Ce test, spécifique au Sars-CoV-2, le virus responsable du Covid-19, a été validé par le Centre national de références des virus des infections respiratoires, à Lyon, dans l’attente de son marquage CE. Il est compatible avec un grand nombre de systèmes de biologie moléculaire déjà installés dans les laboratoires hospitaliers ou de ville et permet de tester un grand nombre de patients à la fois, avec un résultat en quatre à cinq heures.

« Nous avons déjà travaillé sur le virus Ebola et le Mers-CoV, d’où notre agilité pour créer des tests industrialisés très rapidement. Nous avons commencé à nous pencher sur le virus du Covid-19 dès le mois de janvier, alors que l’épidémie semblait encore assez lointaine », explique-t-on chez BioMérieux. « Nous avons mis en place des mesures extraordinaires pour amener notre outil de production à son maximum et grâce à l’engagement de nos équipes, nous avons été capables, en mars, de garantir une performance et une qualité équivalente, quel que soit le nombre de tests à produire. »

Montée en puissance prévue en mai

Spécialiste du diagnostic in vitro depuis plus de cinquante-cinq ans et présent dans quarante-quatre pays, le groupe français au chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros, a annoncé une production de « plusieurs centaines de milliers de tests » pour le mois d’avril. « Le mois suivant, nous continuerons à monter en puissance. On assiste à une demande mondiale et simultanée. Toutes les chaînes de fabrication sont sous tension mais nous avons l’habitude de produire à grande échelle », précise l’industriel. « Aujourd’hui BioMérieux sert quelque 160 pays pour différents tests de diagnostic de maladies infectieuses. »

En complément de ce test français, BioMérieux a développé avec le département de la Défense américain un autre outil de diagnostic du Sars-CoV-2 pour les situations critiques. Baptisé Biofire, ce test qui donne des résultats en quarante-cinq minutes, est totalement automatisé mais utilisable uniquement sur des instruments BioMérieux. Produit à Salt Lake City, il a été mis sur le marché américain fin mars, après avoir obtenu une autorisation d’utilisation en urgence auprès de la Food and Drug Administration américaine. Un troisième test, utilisant la même technologie et les mêmes équipements que la solution Biofire mais capable de détecter vingt-et-un autres pathogènes en plus du virus du Covid-19, devrait être industrialisé au troisième trimestre.

Johanna Decorse

Sur la photo : Produit exclusivement par l’usine de Verniolle de BioMérieux, le test de dépistage du virus du Covid-19 R-Gene de type PCR s’adresse aux laboratoires hospitaliers et laboratoires de ville. Crédits : BioMerieux.