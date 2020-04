Covid-19. La région Occitanie détaille de nouvelles mesures en faveur des entreprises

Après avoir déployé un plan régional « d’urgence sanitaire, économique et solidaire »doté d’un budget de 250 millions d’euros, Carole Delga veut aller plus loin. Lors d’un point presse tenu par visioconférence mercredi 29 avril, la présidente de région a présenté des mesures supplémentaires définies avec le Medef et la CPME à destination des entreprises en difficulté.

« Nous nous adaptons à la réalité du terrain », a expliqué Carole Delga. « Ce qui permet d’ajuster notre politique en fonction des besoins. Notre dispositif d’aide des entreprises qui ont perdu 40 % de leur chiffre d’affaires était pertinent sur le mois mars. Mais en avril, il ne l’est plus. Car ces entreprises vont avoir des pertes bien supérieures à 40 % et même à 50% ».

Par conséquent, à partir du 1er mai, cette aide évolue et concerne les entreprises de moins de 50 salariés, dont le chiffre d’affaires dépasse 35.000 euros. Concrètement, il s’agit d’apporter un soutien versé en mai de 1000 euros aux indépendants et structures de zéro salarié, de 2000 euros aux entreprises de moins de dix salariés et de 4000 euros pour celles dont l’effectif varie d’une dizaine à cinquante personnes.

Pour les commerces de proximité et des entreprises du tourisme, un fond local, doté de 70 à 80 millions d’euros, est proposé à partir du 1er juin, « Nous aurons deux types d’intervention : sur la trésorerie avec de avances remboursables et sur l’investissement », a précisé Carole Delga.

Un plan Ader exceptionnel pour l’aéronautique

La collectivité a également annoncé la mise en place d’un plan Ader "exceptionnel" pour soutenir la filière aéronautique touchée de plein fouet par la crise du coronavirus, dont le montant alloué n’est pas encore précisé. « Ce serait bien que l’on ait des aides européennes », a plaidé Carole Delga, précisant que le budget serait abordé lors d’une rencontre avec le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), la semaine prochaine.

Néanmoins, a insisté Carole Delga, « je continue à demander au président de la République à ce qu’il y ait un plan européen de soutien à ce secteur mais aussi à celui de l’automobile, tous deux très impactés par la crise sanitaire sur plusieurs années. Ils ont besoin d’un coup de pouce fort sur la Recherche et le Développement ».

Audrey Sommazi

Sur la photo : la présidente d’Occitanie Carole Delga, lors du point presse ce mercredi 29 avril. Crédits : Conseil régional .