E-commerce : « les entreprises d’Occitanie ne profitent pas du confinement »

Jean-Paul Crenn, comment réagissent les entreprises de e-commerce d’Occitanie dans la crise sanitaire et économique actuelle ?

La préoccupation numéro un des entreprises de la Fédéo est de limiter le risque en termes de santé pour les salariés. Ainsi, la majorité d’entre elles a ralenti ou stoppé l’activité. En tant que président de la fédération, mon message est sans ambiguïté : nous devons tout faire pour ne pas propager le virus, pour ne pas être responsables, directement ou indirectement, de la mort de quelqu’un. Et aux consommateurs, je dis : limitez-vous à l’essentiel. On n’a pas le choix. On verra à la fin de cette crise et dans les années qui suivront qui peut encore se regarder dans une glace, et qui ne pourra pas.

Quels sont les secteurs qui souffrent le plus ?

Beaucoup d’entreprises sont en multicanal, c’est-à-dire qu’elles ont un magasin et, en activité périphérique, le e-commerce. En fermant le magasin, elles ont aussi arrêté le e-commerce. C’est le cas par exemple de la maison Godart (foies gras du Sud-Ouest). Tout ce qui concerne le BtoB souffre aussi gravement pour des raisons de logistique. Certains transporteurs ont arrêté de travailler. Je prends l’exemple de la société toulousaine Racksen, qui ne peut pas livrer ses ordinateurs aux entreprises clientes et donc, ne peut pas facturer. Dans un autre secteur : Prozic, à Toulouse, qui fait du luminaire pour des salles de spectacles, est à l’arrêt. Idem pour Alliance Ballons, à Merville, qui propose des décorations pour les fêtes. Plus globalement, tout le secteur habillement est également en souffrance car ce n’est pas essentiel, les gens n’ont pas le moral à faire du shopping en ligne.

Y a-t-il des entreprises qui s’en sortent mieux ?

Oui, celles dont l’activité est saisonnière et se concentre sur la fin d’année, comme Comtesse du Barry, qui fait de l’alimentation haut-de-gamme et vend surtout pendant les fêtes. Ou une entreprise comme RentréeDiscount, dans l’Aude, dont le pic des ventes sera en septembre. Ils risquent en revanche d’avoir des problèmes de stocks. Bon nombre de produits habituellement fabriqués en Chine n’ont pas été fabriqués.

Amazon est-il le « grand gagnant » de la crise ?

Je ne sais pas... Mais quand on lit çà et là que le e-commerce en général s’en sort bien, je répond que non, et qu’Amazon est l’arbre qui cache la forêt. La Fédéo a d’ailleurs ouvert une cellule de crise pour toutes les entreprises du e-commerce en Occitanie, y compris celles qui ne sont pas adhérentes. Les renseignements sont sur notre site internet. Nous verrons, en sortie de crise, qui s’en est bien sorti ou pas, et il ne s’agira pas seulement de compter les recettes, mais d’évaluer des comportements humains et sociaux.

Propos recueillis par Sophie Arutunian

Sur la photo : Jean-Paul Crenn, président de la Fédéo. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.