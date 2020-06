Fonds L’ Occal : 80 millions d’euros pour le commerce, l’artisanat et le tourisme en Occitanie

Le timing est calculé. Le fonds L’Occal, nouveau dispositif d’aide à destination des entreprises du commerce, de l’artisanat et du tourisme en Occitanie, sera disponible à partir du 4 juin. Alors que la « phase deux » du déconfinement a commencé (avec notamment la réouverture des bars et restaurants), il s’agit, pour la présidente de Région Carole Delga « d’être au rendez-vous de la reprise » au moment où plusieurs entreprises vont reprendre une activité et devront faire des investissements. Ce fonds doté de 80 millions d’euros, qui engage à la fois le Conseil régional, la Banque des Territoires et 144 intercommunalités, arrive aussi au moment où le fonds de solidarité, mis en place pendant le confinement, a vu ses modalités changer le 1er juin. Le chômage partiel, notamment, n’est plus pris en charge à 100% par l’État.

« Il ne s’agit pas de créer une usine à gaz. Il y a un effet d’empilement des aides, mais il faut comprendre que la crise a des effets extrêmes. Plus on avance dans le temps, plus on voit les secteurs et les territoires touchés. Cela nécessite des réponses adaptées à chaque fois. La situation n’est pas la même en Occitanie que dans le Grand Est ou en Île-de-France », justifie Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. « Pour que ce soir clair, toutes les entreprises du commerce, de l’artisanat et du tourisme ont désormais un fonds d’aide : le fonds L’ Occal », clarifie Carole Delga « ce qui n’empêchera pas qu’il y ait des plans sectoriels pour la viticulture ou le thermalisme par exemple ».

Des avances remboursables et des subventions

En Occitanie, le tourisme, le commerce de proximité et l’artisanat représentent plus de 40.000 entreprises, dont près de 38.000 comptent moins de trois salariés. L’objectif de L’Occal est d’aider ces entreprises à redémarrer leur activité et de s’adapter aux exigences très fortes qui vont s’imposer en termes de mesures sanitaires. Il comprend deux volets : des avances remboursables d’aide à la trésorerie (loyers, besoins en fonds de roulement ressources humaines spécifiques, etc.) et des subventions d’investissement pour la mise en œuvre des mesures sanitaires.

« Ces subventions, pour certaines entreprises, peuvent être d’un montant faible mais essentiel. Par exemple un chauffeur de taxi indépendant, qui souhaite s’équiper d’une vitre plexiglas, de matériel pour le gel hydroalcoolique et de housses jetables bénéficiera d’une aide forfaitaire de 150 euros sur une dépense estimée à 245 euros », indique Carole Delga. Pour bénéficier de ces aides, plusieurs critères ont été établis. « Le cahier des charges est très large, et concernera quasiment 90% des entreprises du tourisme et de l’artisanat. L’idée est d’éviter les trous dans la raquette avec des entreprises qui restent sur le bas coté ».

Sophie Arutunian

Sur la photo : le salon Regal, à Toulouse, qui promeut les produits régionaux. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.