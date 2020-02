Immobilier tertiaire : « les investisseurs croient en Toulouse »

Julie Pasques, quel est le bilan pour l’immobilier tertiaire en 2019 à Toulouse et dans sa région ?

129.400 m² de bureaux ont été commercialisés l’année dernière, et c’est un chiffre qui traduit une baisse de 14 % si l’on prend la moyenne des cinq dernières années. Néanmoins nous venons de vivre trois années record avec notamment en 2018, 178.000 m² commercialisés. Il faut donc relativiser cette baisse. Je préfère parler d’un atterrissage. Les prix [1] quant à eux restent stables à 195 €/m² en moyenne au centre-ville et 230 €/m² en loyer prime, et plutôt 160 €/m² à Blagnac, La Cartoucherie, Balma Gramont ou Borderouge.

Comment expliquer cette baisse ?

Elle s’explique par plusieurs facteurs. Elle est due en grande partie à l’absence de compte propre en 2019, c’est-à-dire aucune transaction réalisée par des grands noms de l’industrie pour leur propre utilisation. Autre raison : la baisse significative des transactions de plus de 5000 m². Il n’y en a eu qu’une seule et elle a représenté 5 % des volumes. Il s’agit de l’immeuble Take Off de 6600 m² occupé par InSitu Business dans la zone aéroportuaire. Pour rappel, il y avait eu huit transactions de cette envergure en 2017 et six en 2018, soit 37 % des volumes.

Enfin le marché du neuf est largement déficitaire. Du coup nous manquons de produits pour satisfaire la demande, d’autant que les offres de seconde main de bonne qualité qui pourraient compenser, manquent aussi. Les transactions dans le neuf n’ont représenté que 23 % des surfaces commercialisées l’année dernière.

Que se passe-t-il du côté des investisseurs ?

Le marché des investisseurs se porte très bien. Il est en hausse, avec 400 millions d’euros transactés en 2019 contre 370 millions en 2018. Il faut souligner plusieurs opérations phares. En commerce, les 4000 m² de l’UGC place Wilson, achetés par Caso Patrimoine pour 25 millions d’euros. En logistique, Vectura a investi 50 millions d’euros à Muret pour construire une plateforme de stockage de 36.000 m² pour Pierre Fabre. En bureaux, Catalyst Capital a investit 106 millions d’euros dans le portefeuille Aurora, un ensemble de trois immeubles de près de 50.000 m² occupés par Airbus à Blagnac et Saint-Martin-du-Touch. Enfin, la foncière Inea a acheté en blanc au promoteur Icade pour près de 35 millions d’euros, l’immeuble le Landing de 10.200 m² à Blagnac.

Quelles sont les perspectives pour les prochains mois ?

Elles sont bonnes ! D’ailleurs le retour des investissements en blanc est bien le signe que les investisseurs croient en Toulouse. C’est le cas de Landing pour lequel le chantier démarre pour une livraison en 2022. Nous comptons actuellement 240.000 m² de bureaux en projet à travers une trentaine d’opérations livrables entre 2021 et 2023 notamment dans la zone aéroportuaire, à Basso Cambo, Toulouse Aérospace, Saint-Martin Ramassiers.

Propos recueillis par Béatrice Girard.

Sur la photo : Julie Pasques, directrice Arthur Loyd 31 et nouvelle présidente de l’OTIE salue le retour des investissements en blanc dans l’immobilier tertiaire. Crédits : DR.