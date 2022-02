Jean-Michel Fabre : « Le logement social est une chance ! »

Jean-Michel Fabre, cela fait plusieurs semaines que vous vous exprimez beaucoup à travers des tribunes et articles sur les propos d’Éric Zemmour. [1] Pourquoi ?

Nous avons estimé, au niveau national et local, que des bornes avaient été dépassées. Ce qui était en train de se passer, c’était une attaque contre le logement social, l’un des piliers de la République. Alors que nous bâtissions un ensemble de propositions dans le cadre des campagnes présidentielle et législatives, nous avons vu que la manière dont le sujet émergeait était la pire possible. Les paroles d’Éric Zemmour, c’est la stigmatisation d’un grand nombre de personnes. Le logement social, c’est plus de 4,5 millions de logements et plus de 10 millions d’habitants. En Occitanie, il y a plus de 1600 communes qui ont des logements sociaux, ce qui correspond à 300.000 logements. Il y a des choses qui ont été dites qui sont complètement fausses. Le logement social n’est accessible qu’aux personnes en situation régulière en France, contrairement à ce qu’a laissé entendre Monsieur Zemmour. Nous avons beaucoup communiqué dans la presse, car il fallait dire stop !

Une manière aussi d’alerter sur un secteur en difficulté ?

Oui, le modèle a été sérieusement secoué ces dernières années pour plusieurs raisons. Les bailleurs sociaux ont été en grandes difficultés, car ils ont eu des prélèvements importants de l’État. Il y a aussi un vrai problème d’accès au foncier et, depuis 4 ans, une chute de la production de logements. Or, il faudrait sur la région Occitanie construire plus de 100.000 logements d’ici 2030 pour répondre à la hausse de la demande.

Quels retours suite à vos prises de paroles ?

Nous avons reçu des témoignages de solidarité. Beaucoup pensent comme nous qu’il faut arrêter d’être dans des débats caricaturaux qui remettent en cause les fondements de notre société. Nous n’avons pas conscience, dans notre pays, de la chance d’avoir le logement social. Lors de la crise pandémique, le secteur a participé à amortir le choc social. En Occitanie, il y a beaucoup de bailleurs qui ont appelé tous leurs seniors chaque semaine. Quel est l’autre acteur en France capable de faire ça ? Et dans quel autre pays existe-t-il un outil de cette puissance ? Cette mise en lumière nous permet aussi de mettre en avant nos propositions.

Quelles sont-elles justement ?

Il faudra arrêter tout d’abord de ponctionner le secteur comme cela s’est fait sur la période précédente avec le dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS). Il faut que l’argent généré puisse aller directement vers l’investissement. Il faut aussi plus de fonciers pour les bailleurs sociaux. Le foncier de l’État, en particulier, doit être davantage mobilisé. Dans toutes les opérations d’aménagements publics, il faut que 30 % soient réservés à la construction de logements sociaux. Il faut que cela se fasse en maîtrise d’ouvrage directe. C’est-à-dire qu’il faut que les bailleurs sociaux puissent construire eux-mêmes et ne soient pas à la remorque des promoteurs immobiliers ! Il faut construire des logements de tous types (pour les plus défavorisés, logement social classique ou encore accession à la propriété) et en particulier dans les villes moyennes en plein développement. 70 % des familles occitanes sont sous le plafond qui permet d’accéder aux logements sociaux. Il faudra être en pointe, en particulier pour les logements à destination des plus jeunes, des personnes âgées ou en situation de handicap. Nous allons recevoir les candidats à la présidentielle pour leur remettre l’intégralité de nos propositions. Le secteur est aussi un enjeu pour l’emploi. Chaque année, le travail sur les chantiers des logements sociaux fait travailler en Occitanie 40.000 personnes.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Jean-Michel Fabre, vice-président d’Habitat social en Occitanie et président de l’Union sociale pour l’habitat (USH) Occitanie Midi-Pyrénées. Crédit : USH Occitanie Midi-Pyrénées.