En Haute-Garonne, l’USH recense quarante logements disponibles pour héberger des soignants

Ils sont sur le pont depuis le début de la crise sanitaire. Les bailleurs sociaux du département logent 150.000 personnes et gèrent 75.000 logements. Derrière ces chiffres, des locataires vivent confinés dans des résidences qu’il faut continuer de gérer comme si de rien n’était… ou presque.

« Nous sommes en cellule de crise permanente depuis le début du confinement avec une priorité absolue, celle d’assurer la sécurité de nos locataires et de notre personnel tout en continuant d’organiser le quotidien : entretien, sortie des poubelles, réparations… C’est un challenge quotidien », résume Jean-Michel Fabre, le président de l’USH, l’Union Sociale pour l’Habitat.

Première difficulté, s’assurer que le personnel qui intervient sur le terrain -parfois des entreprises sous-traitantes- est protégé. « La situation est variable d’un bailleur social à l’autre, mais les agents ne disposent pas toujours de masques, et nous serons en pénurie d’ici quelques jours. Nous avons d’ailleurs alerté la préfecture sur le sujet », indique-il.

Appeler tous les locataires âgés

Dans certains quartiers, le confinement ajoute des difficultés pour les bailleurs. « Nous pouvons être confrontés à des problèmes techniques, d’hygiène, à des conflits de voisinage et nous nous appuyons pour ces sujets sur notre association de médiation sociale l’Amandier qui tente des médiations par téléphone », raconte Fella Allal, directrice commerciale et des partenariats chez Patrimoine SA Languedocienne. Les locataires âgés particulièrement vulnérables sont un sujet à part entière. Chez Patrimoine, 2500 des 12.000 logements sont occupés par des personnes âgées et un millier de locataires a plus de 75 ans.

Une campagne de phoning a donc été mise en place dès les premiers jours auprès de ce public, près de la moitié a déjà été appelée. « Nous faisons un état des lieux, recensons leurs besoins et les mettons en contact avec des organismes relais, comme le CCAS ou des associations comme la Croix Rouge. »

Les urgences locatives, qui restent malgré tout le coeur de métier des bailleurs, sont prises en compte de façon dématérialisée avec un souci : préparer l’après confinement. Chez Patrimoine, un mail et un numéro d’astreinte sont dédiés aux demandes urgentes et les dossiers clients ont été dématérialisés, ce qui permettra de redémarrer l’activité le plus rapidement possible après la crise. C’est en tout cas ce qu’espèrent les bailleurs.

Volontaires pour loger des soignants

Enfin, face à l’urgence sanitaire, les bailleurs sociaux de Haute-Garonne ont décidé d’anticiper les besoins des soignants. « Nous avons proposé à la préfecture de Haute-Garonne de recenser tous les logements disponibles dans nos parcs respectifs pour loger des soignants si nécessaire et avons identifié quarante logements libres, certains meublés, d’autres pas », évalue Jean-Michel Fabre. À ce stade, la préfecture a pris acte, mais n’a pas réquisitionné les logements, la situation évolue cependant au jour le jour.

Béatrice Girard

Sur la photo : Les bailleurs sociaux proposent de loger des soignants si le Préfet le leur demande. Ici, la résidence Les Fontanelles de Patrimoine SA. Crédits : Patrimoine SA