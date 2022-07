L’État et la Région lancent deux appels à projet pour l’innovation en Occitanie

Deux nouveaux appels à projet en faveur de l’innovation ont été lancés en Occitanie par la Région mais également par l’État. Pour la venue de Bruno Bonnelle en Occitanie, secrétaire général pour l’investissement en France, le volet régional du plan d’investissement France 2030 est lancé.

Il y aura donc deux types d’appels à projet, d’ores et déjà ouverts : le premier concernera les entreprises individuelles d’innovation et le second portera sur les projets de recherche. Le but étant de soutenir le développement des entreprises d’innovation basées en Occitanie.