L’aéroport Toulouse-Blagnac déploie son plan de sobriété énergétique

Une température de 19°C (-2°C) dans les locaux occupés, de 18°C (-1°C) dans les zones publiques et espaces communs et de 16°C la nuit et dans les espaces non occupés ; la réduction et/ou extinction d’une grande majorité des éclairages dans l’aérogare, des écrans d’information, des écrans publicitaires et des surfaces lumineuses entre 23h et 5h du matin, et l’arrêt ou la limitation des trottoirs roulants et des escaliers mécaniques ; le report à 4h du démarrage des postes d’alimentation électrique pour les avions…

Telles sont les mesures dévoilées mercredi 16 novembre par l’aéroport Toulouse-Blagnac dans le cadre de son plan de sobriété pour cet hiver qui comporte dix-huit engagements. « Acteur du territoire engagé quotidiennement dans la transition écologique et énergétique depuis plus d’une décennie, la plateforme aéroportuaire toulousaine mobilise l’ensemble de ses services et parties prenantes autour d’une réduction significative de ses consommations », déclare l’aéroport Toulouse-Blagnac. Objectif : atteindre une réduction de 3 % en énergie électrique, de 20 % pour le chauffage.