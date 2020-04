La Région Occitanie commande 10 millions de masques : pourquoi c’est (aussi) politique

C’est via une conférence de presse organisée vendredi 3 avril après-midi en visio conférence que Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a annoncé que la collectivité a commandé 10 millions de masques en Chine, pour un montant de 14,2 millions d’euros, afin de lutter contre le coronavirus. Ces masques (5 millions de modèles FFP2 et 5 millions de FFP1) seront destinés aux personnels des CHU et groupements hospitaliers mais aussi aux soignants du secteur privé (Ehpad, infirmiers, médecins, pharmaciens, aides à domicile) car « les masques produits en France sont réquisitionnés par l’État à destination des hôpitaux ».

« Seuls les masques réceptionnés seront payés », a précisé Carole Delga, prudente. « Je ne crois que ce que je vois, et nous communiquerons quand ces masques seront sur le sol français. On sait que la cargaison qui a été passée par la Région Île-de-France a été finalement envoyée aux USA, qui, sur le tarmac, ont payé le triple du prix ». La commande de 10 millions de masques n’a pas été faite en seul bloc. Une commande groupée avec la région Nouvelle-Aquitaine et la région Grand-Est concerne cinq millions de pièces, une autre avec les Hauts-de-France et l’Auvergne concerne quatre millions de pièces. Deux millions ont été commandés uniquement par l’Occitanie. Tous les masques en revanche sont en provenance de Chine. Les premiers devraient arriver ce week-end.

L’État, trop lent sur la commande de masques ?

Pourquoi la Région, parmi les mesures de son plan d’urgence, commande-t-elle des masques ? Pour Carole Delga, la raison vient notamment du fait que le Gouvernement a trop tardé. « En février, Bercy a lancé une consultation dans un process classique de marché public pour une commande de masques. Ils commencent à peine à étudier les offres ! C’est une procédure classique, qui ne correspond pas du tout à l’urgence », commente-elle. L’occasion pour la présidente PS de la Région, de rappeler son attachement à la décentralisation : « Cette affaire de masques montre bien qu’il faut plus de souplesse et qu’il y a actuellement une ’centralité’ du pouvoir trop forte. L’échelon régional a été plus souple et plus réactif ».

Carole Delga veut qu’il y ait un avant et un après crise. « Il y a des enseignements à tirer de tout cela : économiquement, notre modèle de développement ne pourra plus être le même. Il faudra un modèle plus juste, moins consommateur d’énergie, avec une meilleure répartition des richesses et des relocalisations d’entreprises. Mais il faudra aussi que l’on ait une organisation plus agile dans les institutions. On voit bien que quand il y a une volonté politique, les choses sont possibles. Dans cette crise, la Région a des solutions ».

Pour rappel, l’État a commandé plus d’un milliard et demi de masques en France et à l’étranger pour faire face aux besoins liés à l’épidémie de Covid-19, selon le ministre de la Santé Olivier Veran, dans une allocution prononcée mercredi dernier.

Sophie Arutunian

Sur la photo : capture d’écran de la conférence de presse donnée en Visio-conférence par Carole Delga le 3 avril. quarante-quatre journalistes de toute la région étaient connectés. Crédits : DR.