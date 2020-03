Municipales. Report du second tour et de l’union des gauches à Toulouse

En pleine crise sanitaire, la question du second tour des élections municipales tourne au casse-tête politique. Car si la question est réglée pour les 30.000 communes qui ont pu constituer leur conseil municipal au lendemain de 15 mars, quid des 4922 communes, dont toutes les grandes villes, pour lesquelles il a été reporté « au plus tard au mois de juin » ? Très critiqué par l’opposition, le projet de loi sur le report est discuté depuis le jeudi 19 mars au Parlement. Quant à la date précise du second tour, elle sera fixée par décret en Conseil des ministres sur la base des données fournies par le Conseil scientifique sur le Covid-19. Un rapport sera présenté au Parlement, au plus tard le 10 mai.

À Toulouse, dès le lendemain du premier tour qui a vu le maire sortant Jean-Luc Moudenc arriver en tête (38,18%), les listes Archipel Citoyen (27,57 %) et Pour la cohésion de Pierre Cohen (5,66 %), ont scellé leur alliance. En revanche, les discussions n’ont pas encore abouti avec Nadia Pellefigue, au score de 18,5 %. « Nous avons engagé très vite, dans la nuit de dimanche à lundi, le dialogue avec Archipel Citoyen. Nous avons poursuivi ce travail dans la journée de lundi sans qu’il ne soit achevé. Il demeurait des points à clarifier sur le projet, et les questions de répartition des responsabilités entre les candidats de chacune des équipes n’ont pas fait l’objet de dialogue », a précisé la candidate PS-PRG-PCF.

Avec l’aggravation de la crise sanitaire, le début du confinement mardi 17 mars, le report du second tour et donc du dépôt des listes, les négociations ont été logiquement suspendues. « La politique municipale reprendra ses droits une fois que nous aurons vaincu cette crise sanitaire et ses conséquences sociales et économiques sans précédent. Il s’agira donc de reprendre les échanges le moment venu afin de présenter une alternative crédible et audacieuse pour réunir une majorité de Toulousain », a indiqué en milieu de semaine Nadia Pellefigue.