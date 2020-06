Municipales. Nadia Pellefigue se retire à Toulouse, place au duel Maurice-Moudenc

Le retrait en début de semaine de Nadia Pellefigue, la candidate Une, PS, PRG, PCF, arrivée troisième au premier tour des municipales à Toulouse, a ouvert la voie à un duel Moudenc-Maurice le 28 juin prochain. Le maire sortant Les Républicains investi par LREM, qui a réuni 36,18 % des suffrages le 15 mars, affrontera la tête de liste Archipel Citoyen, challenger de poids avec ses 27,56 % de voix.

L’écologiste, rejoint au lendemain du premier tour par la liste Pour la cohésion portée par l’ancien maire Pierre Cohen qui a obtenu six places éligibles, a présenté mardi 2 juin sa liste définitive dans laquelle figurent aussi douze anciens colistiers de Nadia Pellefigue. Parmi eux, les socialistes Claude Raynal et Vincent Gibert, en troisième position et le communiste Pierre Lacaze.

Un accord de fusion a été signé mardi 2 juin, quelques heures à peine avant le dépôt de la liste au terme de plusieurs « péripéties » a souligné le responsable départemental du PCF, à la quinzième place. Les ex-colistiers de Nadia Pellefigue avaient les coudées franches depuis l’abandon de la candidate socialiste qui avait décidé de ne pas être « un obstacle au rassemblement ». « Demain je permettrai l’union de la gauche en autorisant en conformité avec le code électoral, mes colistières et colistiers qui le souhaitent à fusionner avec la liste d’Archipel Citoyen mais personnellement je n’y participerai pas », avait-elle déclaré lundi dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

« Un rassemblement historique »

Nadia Pellefigue avait fait aussi part de sa déception « de ne pas avoir réussi à convaincre Archipel Citoyen du caractère innovant et positif d’un ticket formé par un homme et une femme d’une nouvelle génération à la tête de la ville de Toulouse et de la métropole » en référence à sa proposition de prendre la métropole et de laisser le Capitole à Antoine Maurice.

De son côté, la tête de liste d’Archipel Citoyen a qualifié d’« historique » ce rassemblement qui doit permettre de proposer à Toulouse « une alternative démocratique, écologiste et sociale ». Lors d’une conférence de presse mardi après-midi, Antoine Maurice a dit « regretter » la décision de Nadia Pellefigue à qui la deuxième place sur sa liste de second tour avait été proposée.

« Nous proposons un autre chemin que celui de la continuité et du conservatisme qu’incarne Jean-Luc Moudenc », a expliqué l’écologiste pour qui le maire sortant, « n’a pas pris la mesure de la transition écologique, de la justice sociale et du renouvellement démocratique ».

Pour Isabelle Hardy, ancienne adjointe au commerce de Pierre Cohen, en sixième position, cette liste de rassemblement « n’était pas une addition de partis » mais bien celle « de projets convergents ».

Ce mercredi 3 juin, c’est Jean-Luc Moudenc qui ouvrira la campagne du second tour par une conférence de presse à 15h pour réaffirmer les grandes lignes de son projet.

Johanna Decorse

Sur les photos : en haut, Antoine Maurice a présenté mardi sa liste pour le second tour et ses nouveaux colistiers parmi lesquels Isabelle Hardy pour le mouvement Génération.s, le socialiste Claude Raynal et le communiste Pierre Lacaze, deux anciens colistiers de Nadia Pellefigue.

Dans l’article : Nadia Pellefigue, ancienne tête de liste Une, PS, PRG, PCF avait annoncé son retrait lundi 1er juin sur les réseaux sociaux.

Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.