Municipales à Toulouse : « N’oubliez pas que le développement économique passe par la culture »

Samuel Aubert, dans la tribune publiée vendredi 28 février sur le site des Siestes électroniques, vous insistez que le fait que la culture est une composante essentielle du développement économique du territoire, pourquoi ?

Il nous semble utile de rappeler que les politiques culturelles s’intègrent – ou doivent s’intégrer- dans une politique globale. Ce n’est pas juste une ligne budgétaire isolée, et séparée du reste de la politique publique. Le tourisme passe par la culture, l’urbanisme aussi. La tribune n’est pas publiée dans l’objectif de défendre notre petit périmètre spécifiquement culturel, mais de dire aux candidats et à la candidate : « ayez en tête que la culture fait partie d’un tout plus vaste, et que quand vous parlez de développement économique, de métropole qui rayonne, d’aménagement du territoire, vous parlez aussi de culture ».

Il y a un consensus à Toulouse sur le constat que la ville manque d’un grand festival à la renommée nationale, à minima. Mais le succès d’un festival peut-il se décréter ? Que peuvent faire les collectivités ?

L’histoire des grands festivals est toujours la même : il y a un enracinement local, une histoire longue et une montée en puissance graduelle. Un festival qui arrive et qui d’un coup rassemble des millions de personnes, cela n’existe pas. Qu’il s’agisse des rencontres photographiques d’Arles ou du festival de la BD d’Angoulême, c’est trente ans de boulot, et aux premières éditions, je vous assure qu’il n’y avait pas grand monde ! Il y a une intuition, une première, une fidélité à un territoire, et un accompagnement des élus qui soutiennent, aident, impulsent pour que la manifestation puisse grandir. Cela passe par plusieurs leviers : d’une politique cultuelle à proprement parler jusqu’à la politique urbaine. Arles a offert au festival un quartier nouveau à emménager. La ville y a gagné en termes d’image et le festival a gagné un terrain de jeu qu’il n’aurait pas eu en centre-ville, où il était né. Faire grandir les festivals, c’est aussi une question d’espace disponible, d’immobilier.

La tribune dénonce le manque de lieux de création à Toulouse, et pointe La Cartoucherie, le quartier Teso, les halles Latécoère, le dôme de la Grave… que faudrait-il faire de ces lieux ?

Nous ne parlons pas tant des lieux qui auraient pu devenir des lieux culturels, mais des grandes opérations d’aménagement dans lesquelles la culture aurait pu trouver une place sur un temps intermédiaire. Par exemple sur le quartier Teso, il y a aujourd’hui plusieurs rez-de-chaussée préemptés qui sont vides, qui ont été squattés, puis évacués. Dans certaines rues, c’est muré et triste à mourir. Alors bien-sûr, on comprend que dans cinq ans cela va muter, qu’il faut préempter pour raser et reconstruire. Mais en attendant ? Ce foncier est disponible et il pourrait servir. Idem aux Halles Cartoucherie ou Latecoère : il pourrait y avoir un investissement de départ de la Ville pour sécuriser les lieux et permettre de recevoir du public, et ensuite la culture fait ce qu’elle sait faire : créer de la vie, de l’image, remplir les espaces. Quand l’opération d’aménagement se déclenche, on prend nos clics et nos clacs et on va ailleurs. Pour développer un territoire riche, les grands équipements dédiés sont importants et structurants mais il faut aussi offrir des terrains de jeux non déterminés, non fléchés, qui ne nécessitent pas de budget de fonctionnement.

N’est-ce pas risqué pour la Ville ?

C’est la philosophie du laisser faire, de l’urbanisme transitoire. Il n’y a pas de risque pour le politique. Par le passé, confier des mètres carrés à des acteurs culturels, c’était prendre le risque qu’au moment où il faut partir, ils s’enchaînent et ne veulent plus quitter les lieux. Mais on n’est plus dans les squat des années 80, 90, ça a changé ! S’il y a des mètres carrés mis à disposition pour douze mois, vingt-cinq mois, ou cinq ans, on fait confiance aux acteurs culturels pour en faire quelque chose. C est ça, ou des rez-de-chaussées murés.

Propos recueillis par Sophie Arutunian

Sur la photo : Samuel Aubert, directeur des Siestes Électroniques. Crédits : DR